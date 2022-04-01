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Otizmli çocuklardan artı bir farkla şampiyonluk koreografisi Trabzonspor sevgisini böyle okul bahçesinde böyle yansıttılar “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü”nde otizmli öğrencilerden sıra dışı çalışma

İHA

"2 Nisan Otizm Farkındalık Günü"nde Trabzon Ortahisar İlçesi Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda Trabzonspor temalı Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi.

Otizmli çocuklardan artı bir farkla şampiyonluk koreografisi Trabzonspor sevgisini böyle okul bahçesinde böyle yansıttılar “2 Nisan Otizm Farkındalık Günü”nde otizmli öğrencilerden sıra dışı çalışma

“2 Nisan Otizm Farkındalık Günü”nde Trabzon Ortahisar İlçesi Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda Trabzonspor temalı Otizm Farkındalık Günü etkinliği düzenlendi.
Etkinlikte, öğrencilerin Trabzonspor Bayrağına el basma, Trabzonspor harf koreografisi çalışması beğeni topladı.
Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, Trabzonspor temalı “Otizm Farkındalık Günü” etkinliğine öğrenciler, velileriyle birlikte katılırken burada bir konuşma yapan Okul Müdürü Kemal Kocaman, etkinliğin amacı farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.
Dünya Otizm Gününde, hem Trabzon’un sesini, hem de otizmli ailelerin moral motivasyonunu yükseltmek maksadıyla böyle bir çalışma yaptıklarını kaydeden Kocaman, “Dünya Otizm Haftası münasebetiyle Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak Dünya Otizm Haftasını kutlama etkinliği düzenledik. Burada, toplum içerisinde, ailelerle, öğrencilerimizle Otizm farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Okulumuz bünyesindeki tüm personelimizle birlikte bunu gerçekleştirme noktasında böyle bir etkinlik yaptık. Otizm farkındalık etkinliği içerisine bu sene Trabzonspor’un şampiyonluğu noktasında böyle bir yarışma olduğunu bildiğimiz için Trabzonspor temalı yapmayı planladık. Bahçede hem Trabzonspor çizimi yaptık ayrıca bir bayrak oluşumu yaptık. Gayemiz Dünya Otizm Gününde hem Trabzon’un sesini hem de otizmli ailelerin moral motivasyonunu yükseltmek maksadıyla böyle bir çalışma yaptık. Hem öğrencilerimiz bu noktada moral motivasyon olsun hem velilerimize olsun böyle bir çalışmayı düşündük tertip ettik” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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