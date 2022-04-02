Otelde ölü bulunmuştu, uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı Otopside midesinden 352 adet uyuşturucu poşeti çıkmış

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde otelde ölü bulunan gencin uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı. Uçakla kente gelen ve bir gün sonra ölü bulunan gence yapılan otopside midesinden 352 adet poşet içerisinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

31 Mart tarihinde havayolu ile Trabzon’a gelen A.I. (27) isimli şahıs aynı gün Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa mahallesinde bir otele yerleşti. Yerleştiği otel odasından çıkmayan şahıs, ertesi gün kat görevlisi tarafından yatağın üzerinde hareketsiz bir şekilde bulundu. Otel görevlilerinin ihbarı üzerine otele gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlenirken, şahsın cansız bedeni otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopside şahsın midesinde 352 adet poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu madde bulunduğu tespit edilirken, şahsın uyuşturucu kuryesi olduğu belirlendi. Şahsın mide ve bağırsaklarında erimiş ambalaj kağıtları içerisinde uyuşturucu maddeye rastlanması nedeniyle ölüm nedeninin midesindeki uyuşturucu paketlerinin patlaması sonucu zehirlenme olduğu değerlendirilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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