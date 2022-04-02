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Midesindeki uyuşturucu paketleri patlayınca öldü

DHA

Midesindeki uyuşturucu paketleri patlayınca öldü


Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON'da A.I. (27) kaldığı otel odasında ölü bulundu. Uyuşturucu kuryesi olan A.I.´nın, midesinde sakladığı uyuşturucu paketlerinin patlaması nedenile yaşamını yitirdiği üzerinde duruluyor.
Olay dün saat 13.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Otel çalışanları, müşterileri A.I.'yı odasında hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, A.I.'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcılık ve olay yeri incelemesi sonrası ceset, otopsi için Trabzon Adli Tıp Kuruma kaldırıldı.
Polisin araştırmasında A.I.'nın uyuşturucu kuryesi olduğu, olaydan 1 gün önce kentte geldiği anlaşıldı. Yapılan otopside, A.I.´nın midesinde bilye büyüklüğünde 352 poşet içerisinde 552 gram uyuşturucu madde bulundu. A.I.'nın, midesinde sakladığı uyuşturucu paketlerinin patlaması nedeniyle zehirlenerek öldüğü değerlendiriliyor.  (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon
2022-04-02 14:57:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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