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Fatih TURAN Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 31'nci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Trabzon'a geldi.

Saat 18.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesi, polis kordonu altında dış hatlar gelen yolcu salonundan çıkış yaptı ve kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti. Siyah-beyazlı kafile, güvenlik önlemleri altında ulaştığı otelde kampa girdi. Beşiktaş'ın, Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Kevin N'Koudou, Michy Batshuayi, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira"

Trabzonspor ile Beşiktaş, yarın saat 20.30´da Medical Park Stadyumu´nda karşı karşıya gelecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Beşiktaş´ın havalimanından görüntüleri

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DHA-Spor Türkiye-Trabzon

2022-04-02 18:42:49



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