Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu

Salim SARIKOÇ/SÜRMENE (Trabzon),(DHA) TRABZON´un Sürmene ilçesi sahiline geçen hafta kayalığa vuran ölü yunusun ardından, aynı sahilin kumsalında 2 ölü yunus daha görüldü.
İlçe sahilinde yürüyüş yapanlar, kumsal ve kayalık alanda hareketsiz 2 yunus olduğunu fark etti. Yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yunuslar için Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü´ne haber verildi. Gelen ekipler, öldükleri belirlenen, vücudunda kesici ya da delici alet yaraları görülmeyen yunusları, sahilden kaldırdı. Geçen hafta sahilde kayalık alana 1 ölü yunus daha vurmuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Sürmene Salim SARIKOÇ
2022-04-03 09:31:34
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