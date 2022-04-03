Trabzonspor - Beşiktaş maçından notlar



Muhammet KAÇAR / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 31´inci haftasında 70 puanla lider Trabzonspor sahasında, 46 puana sahip Beşiktaş ile karşılaştı.

Ligde liderliğini sürdüren Trabzonspor, Medical Park Stadyumu´nda Beşiktaş´ı konuk etti. Galibiyet parolasıyla sahaya çıkan bordo-mavililer, rakiplerinin maçlarına bakmadan 9 puan alarak şampiyonluğu garantilemek istiyor. Erken şampiyonluğun hesaplarını yapan Trabzonspor, zorlu Beşiktaş maçından puan ya da puanlar alarak 3 büyük rakibi karşısında sezonu yenilgisiz tamamlamayı hedefliyor.

TRABZONSPOR´DA 3 EKSİK

Trabzonspor´da sakatlıkları bulunan Vitor Hugo, Anders Trondsen ile cezalı Bruno Peres kadroda yer almıyor. Tedavisi tamamlanan ve bu hafta takımla birlikte antrenmanlara başlayan Marek Hamsik 2 ay sonra yeniden maç kadrosunda yer aldı.

KADRODA DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Abdullah Avcı´nın savunma hattında Hüseyin Türkmen'e forma verdi. Cezası nedeniyle Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında oynayamayan Puchacz ise Beşiktaş maçında sahadaki yerini aldı. Deneyimli teknik direktör, cezalı olan Peres'in yerine Dorukhan Toköz'e görev verdi. Trabzonspor, Beşiktaş karşısına şu ilk 11 ile çıktı:

"Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca, Nwakaeme, Djaniny"

5 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi Bakasetas, Siopis, Denswil, Nwakaeme ve Djaniny, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Beşiktaş karşılaşmasında sarı kart görmeleri halinde Gaziantep FK karşısında cezalı duruma düşecek.

NWAKAEME İÇİN REKOR GÜNÜ

Trabzonspor´un `Bay beyin´ ve `Sihirbaz´ lakaplı golcüsü Nwakaeme bugünkü karşılaşmada da gol kaydetmesi halinde Türkiye kariyerindeki en skorer sezonuna ulaşacak. 2018-2019 sezonunda 27 maçta 10 gol, 2019-2020 sezonunda 29 maçta 11 gol, 2020-2021 sezonunda 34 maçta 7 gol kaydeden Nijeryalı yıldız bu sezon ise 24 maçta 11 gol attı.

DESİBEL REKORU DENENECEK

Medical Park Stadyumu'nu dolduran Trabzonspor taraftarları, takımlarına destek verdikleri tribünlerde yapacakları tezahüratlarla da desibel rekoru kırma denemesi gerçekleştirecek. Biletleri günler öncesinde tükenen, 41 bin 461 kapasiteli stadyumda `kapalı gişe´ oynanan karşılaşmada, bordo mavililer takımlarını 90 dakika destekleyecek. Karşılaşma boyunca tribünlerinin birçok noktasında da lisanslı firma tarafından ses ölçümleri yapılacak.

KOREOGRAFİDE ŞAMPİYONLUK VURGUSU

Trabzonsporlu taraftarlar günler öncesinden yaptıkları hazırlıklarıyla tribünlerde koreografi gösterisinde bulundu. Koreografide maraton tribününden üstü açık otobüs geçişiyle şampiyon Trabzonspor ile bordo mavililerin tarihindeki şampiyonluk kupaları görsellerine yer verildi. Dev koreografi de ayrıca teknik direktör Abdullah Avcı ile birlikte geçmişte bordo-mavili ekipte şampiyonluk yaşayan efsane teknik direktörler Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'nın kasketli dev fotoğrafları da yansıtıldı.

BEŞİKTAŞ´TA 6 EKSİK

Beşiktaş´ta uzun süredir sakatlığı bulunan Mert Günok, rahatsızlığı bulunan Emirhan İlkhan ile Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Mehmet Topal ve Kerem Kalafat kadroya alınmadı. Cezası biten Ersin Destanoğlu ise kalede yerini aldı.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Siyah beyazlılarda kadroda yer alan Güven Yalçın, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Valentin Rosier, Welinton, Alex Teixeira ve Josef sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler Trabzonspor maçında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.

VALERIEN ISMAEL İLK MAÇINDA

Beşiktaş Kulübü´nün 1,5+1 yıllık sözleşme imzaladığı Fransız teknik direktör Valerien Ismael, Trabzonspor karşısında takımın başında ilk kez sahaya çıktı. Teknik direktör Ismael, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı ile karşılaşma öncesi tokalaştı. İki teknik adam birbirlerine başarılar diledi.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon Muhammet KAÇAR

2022-04-03 20:48:34



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