Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş ile karşılaştı. Müsabaka 11'lik eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Hüseyin Türkmen'in pasında topu önüne alan Cornelius, kaleci Ersin'in üzerinden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 10

68. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası içinde Ghezzal'ı düşürmesi sonucu hakem Zorbay Küçük penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Batshuayi'nin şutu yan direğe çarparak oyun alanına döndü.

71. dakikada sağ taraftan Ghezzal'ın pasında ceza sahası içinde Rosier'in çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 11

90. dakikada Hamsik'in sağ taraftan ortasında Dorukhan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarı çıktı.



Stat: Medical Park

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Serkan Olguncan xx, Ekrem Kan xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Dorukhan xx, Hüseyin Türkmen xx, Denswil xx, Siopis xx, Bakasetas xx (Hamsik dk. 85 ?), Abdulkadir Ömür xx (Berat Özdemir dk. 70 x), Visca xx (Kouassi dk. 87 ?) Nwakaeme xx (Cornelius dk. 46 xxx), Djaniny x (Yusuf Erdoğan dk. 87 ?)

Yedekler: Erce Kardeşler, Koita, İsmail Köybaşı, Ahmetcn Kaplan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Beşiktaş: Ersin xx, Welinton xx, Vida xx, Montero xx, Rosier xx, Josef xx, Can Bozdoğan xx (Pjanic dk. 75 x), Rıdvan xx (Umut Meraş dk. 89 ?), Texeira xx (Larin dk. 69 x), Ghezzal xx (Atiba dk. 89 ?), Batshuayi xx (Kenan Karaman dk. 69 x)

Yedekler: Emre, Nkoudou, Necip, Serdar Saatçi, Güven Yalçın

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Goller: Cornelius (dk.56) (Trabzonspor), Rosier (dk.71) (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Larin (dk. 81) (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: Can Bozdoğan, Montero, Kenan Karaman, Atiba (Beşiktaş), Djaniny, Siopis, Bakasetas (Trabzonspor)

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