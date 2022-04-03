Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı beraberliğini kutladı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş ile 11 berabere kalan Trabzonspor'da taraftarlar maç sonrası alınan 1 puanı ve bir adım daha yaklaşılan şampiyonluğu sokağa dökülerek horon ve kolbastı oynayarak kutladı.

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor sahadan 11 beraberlikte ayrıldı. En yakın rakibi Konyaspor ile olan 13 puanlık puan farkını koruyan ve liderliğini sürdüren bordomavililerde taraftarlar karşılaşma sonrasında Atatürk alanında toplandı. Binlerce taraftar meşaleler yakarak beraberliği kutlarken, hep bir arada kolbastı ve horon oynadı.

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