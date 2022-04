Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından

Fatih TURAN / TRABZON (DHA) Süper Lig'in 31'inci haftasında Trabzonspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Trabzonspor'da teknik Abdullah Avcı ile Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Beşiktaş´ın yeni teknik direktörü Valerian İsmael´in muhtemel oyun planını anlamak için geçmişte çalıştırdığı takımları analiz ettiklerini belirtti. Avcı, "Maça hazırlanırken hocalarının son dönemde oynattığı formasyondan ve yaptığı açıklamalardan yola çıkarak 3-4-3 sistemine göre hazırlandık. Hocanın bundan önceki çalıştırdığı takımlarda savunmada ve hücumda neler yaptığına çalıştık. Haftamız da çok iyi geçti. İlk yarı itibariyle oyun dalgalı sürece girdi. İlk yarı Djaniny atsa belki öne geçecektik. İkinci yarı itibariyle golü bulduk. Bugün kilit nokta savunma arkasına koşulardı. Hüseyin´in pasıyla bunu yaptık. İkiyi bulabilirdik ama rakibin de kaliteli ayakları var, penaltı kaçırdılar. Penaltı mı değil mi tartışılır. Sonra golü buldular, kırmızı kart oldu. Sonra fırsatlar yakaladık; son dakika direkten dönen bir top var. Oyun gitti, geldi. Kazanmak istedik ama kazanamadık. Ligi domine eden bir takım olarak İstanbul´un üç büyük takımına karşı 3 galibiyet 3 beraberlik aldık. Kazansak da matemaiksel olarak iyi olacaktı. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, beni bugün çok duygulandırdılar. Buraya gelip destek veriyorlar. Biz sonuna geldik, umarım Ramazan Bayramı'nda en geç Trabzonspor´un şampiyonluğunu kutlamış olacağız" dedi.

"OYUNCULARIM KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTILAR"

Rakip takımı kutlayan Avcı, "Rakip iyi bir rakip onları da kutluyorum. Sezon başından itibaren 8 tane farklı sol bek ile değişip oynadık, ligin en iyi stoper tandemini kaybettik. Sağ da sol da ters ayaklı oyuncular kullanmak zorunda kaldık, mekanizmalar bozuldu ama hep ayakta kaldık. Eğer bu stoperler ve sol bek rotasyonum bu kadar sıkıntılı olmasaydı belki geçen ay şampiyonluğu ilan etmiştik. Oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptılar. Ciddi bir puan farkıyla öndeyiz yolumuza devam ediyoruz. Rakibimize de başarılar diliyorum" diye konuştu.

"KONUYU, ALGIYI DA BAŞKA BİR YERE ÇEKMESİNLER"

Abdullah Avcı, çift vuruş pozisyonunda kural hatası olup olmadığıyla ilgili soruya ise "Hakem veya kararlar hakkında çok konuşmadım. Pozisyonu gördüm, o tarz geri pas verilmeyen bin tane de pozisyon var. Konuyu, algıyı da başka bir yere çekmesinler" yanıtını verdi.

"BAZEN HAYAL ETTİĞİN OYUNCUNUN OYUNA GİRMESİNİ BEKLERSİN"

Yıldız oyuncu Nwakaeme´nin performansı ve ilk yarı sonunda oyundan almasıyla ilgili de Avcı, "Performansa göre değerlendirme yapıyoruz. Oyun da bunlar var. Nwakaeme bu takımın en değerli oyuncularından bir tanesi. Bazen hayal ettiğin oyuncunun oyuna girmesini beklersin. Bizim yaptığımız hamle de doğru çıktı ve Cornelius´un yaptığı koşu sonucunda da golü bulduk" ifadelerinde bulundu.

ISMAEL: İYİ PERFORMANS GÖSTERDİK

Beşiktaş'ın teknik direktörü Valerien Ismael de Beşiktaş'ta ilk maçına çıktığını hatırlatarak, çok iyi performans gösterdiklerini söyledi. Ismael, "Çok güzel, zor bir deplasman maçı oynadık. Ekip ve futbolcularımızla 1 hafta çalışma sürecimiz oldu. Bu açıdan bakıldığında çok iyi performans gösterdik. Kalitemiz var, net şekilde belli oluyor. Buraya galibiyet için gelmiştik. İlk yarı çok gol fırsatı bulduk golü daha erken atabilirdik. İkinci yarı kontrol bizdeydi. Kalemize atılan ilk uzun topta gol yedik. Sonra iyi reaksiyon gösterdik. Penaltıyı kazandık, atmalıydık ama 3 dakika sonra reaksiyon gösterip golü bulduk. Maçı kazanabileceğimizi düşündüğümüz için oyuncu değişikliği yaptık. Ne yazık ki kırmızı kart gördük. Skoru tutmak şekline oyunu çevirdik. Kazanamadığımız için mutlu değiliz. Ama ilk maçta bu performansı gösterdiğimiz için mutluyuz" dedi.

"KONDİSYON OLARAK DAHA ÜST SEVİYEDE BEŞİKTAŞ OLACAKTIR"

Hedeflerinin sezonu en iyi şekilde bitirmek olduğunu aktaran Ismael, "Daha fazla birlikte çalışınca daha iyi olacaktır. 10 kişi kaldığımız anda da iyi performans gösterdik. Şu an çalışacağız. Önümüzde çalışacağımız 1 hafta var. Geliştireceğimiz şeyler olacak. Ben de bunun için buradayım. Kondisyon olarak daha üst seviyede Beşiktaş olacaktır. Taraftara teşekkür ediyoruz. Kondisyon anlamında üst üste birazcık zamana ihtiyacımız var. Şu anda hedefimiz sezonu en iyi şekilde bitirmek. İki hafta çok iyi çalışmaya ihtiyacımız var. Beşiktaş'ı 90 dakika bu tempoda ileride göreceksiniz. Aslında sezon başına tam anlamıyla ihtiyacımız var. Bugün 25-30 dakika bunu yaptık" diye konuştu.

Karşılaşmada kullanılan çift vuruşun hatalı noktadan kullanıldığı gerekçesiyle maçta kural hatası yapıldığı yönünde soruya Ismael, "Pozisyonu hatırlamıyorum" yanıtını verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Abdulah Avcı açıklamalar

Valerien Ismael, açıklamalarDHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

