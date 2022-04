Ramazanda balığa ilgi az olunca fiyatlar geriledi Kilosu bir ara 50 TL’den satılan istavrit fiyatı 20 TL’ye kadar düştü Sezonun en düşük balık fiyatları olmasına rağmen vatandaş balığa pek ilgi göstermiyor

Bu sezon kilosu zaman zaman 4050 TL arasında seyreden istavrit, şu an kilosu 20 TL’den satılmasına rağmen Ramazan ayı olmasından dolayısıyla pek rağbet görmüyor.

Balıkçılar, Ramazan’da vatandaşların balığa karşı ilgisinin Ramazan öncesine göre az olduğunu belirtirken, fiyatların düşük olmasına rağmen balığın pek rağbet görmediğini kaydettiler.

Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, vatandaşın Ramazan'da balığa pek ilgi göstermediğini ifade ederek, “İstavrit birkaç günden beri bol geliyor, kilosu 20 TL. Ramazan olduğu için vatandaş balığı pek rağbet göstermiyor. Balıklar ucuz sayılır. Yerli uskumru 30 TL, mezgit 50 TL, hamsi 50 TL, somon 4050 TL. Fiyatlar şu an ucuz, sezonun en ucuz dönemi diyebiliriz. Ramazan başladığından beri en ucuz fiyatlar diyebiliriz. İstavrit daha önce 40 TL’ye kadar çıkmıştı şimdi 20 TL. Vatandaş şu an balığa pek rağbet etmiyor. Balık var vatandaş yok. Hamsi 50 TL, levrek 8590 TL, çupra 90 TL, somon 4050 TL. Fiyatlar normal Ramazan bereketi. Ramazan dolayısıyla balığa pek rağbet yok” dedi.

Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, sezon sonuna doğru yaklaştıklarını belirterek “İstavrit son zamanlar bol gelmeye başladı, dolayısıyla fiyatlar 20 25 TL’ye geriledi. Kültür balıkları 4050 TL civarında satılıyor. Ramazan ayındayız, balık sezonu da bitmek üzere. Sezon bitti mi kıyı balıkçıların getireceği balıkları satacağız mezgit istavrit gelecek. İstavrit geçtiğimiz günlerde 4550 TL’ye kadar çıkmıştı şu an fiyatlar normal 2025 TL arasında. İnşallah 1015 gün daha böyle sürer. Sezon bizim açımızdan ne iyi ne de kötü geçti. Çupra, levrek 90100 TL, mezgit 50 TL” diye konuştu.

Ramazan ayında genelde durgun geçtiğini belirten balıkçı esnaflarından Serdar Korkmaz ise “Bu aralar istavrit ucuz. Ramazanın ilk günleri işler durgun gider daha sonra açılacak. Şu an ucuz olarak istavrit balığı var. Bu sezon istavrit bol oldu vatandaş bol bol yedi. Dolayısıyla bol geldiği içinde fiyatı düştü. Diğer çeşit yerli balıklarımız bu aralar pek yok. Yerli balık çeşitlerinde bayağı bir azalma var. Bu sıralar barbun yeşil izmarit zamanı ama pek yok mezgit te yok denecek kadar az. Levrek 100120 TL arasında değişiyor. Çupra 90100 TL, somon iriliğine göre 2550 TL arasında değişiyor. İstavritin kilosu 2025 TL. İstavrit az olduğu zamanlar kilosu 4050 TL’ye kadar yükselmişti” şeklinde konuştu.

