Ramazanda balığa ilgi az olunca fiyatlar geriledi Kilosu bir ara 50 TL’den satılan istavrit fiyatı 20 TL’ye kadar düştü Sezonun en düşük balık fiyatları olmasına rağmen vatandaş balığa pek ilgi göstermiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ramazanda balığa ilgi az olunca fiyatlar geriledi Kilosu bir ara 50 TL’den satılan istavrit fiyatı 20 TL’ye kadar düştü Sezonun en düşük balık fiyatları olmasına rağmen vatandaş balığa pek ilgi göstermiyor

İHA

Ramazanda balığa ilgi az olunca fiyatlar geriledi Kilosu bir ara 50 TL’den satılan istavrit fiyatı 20 TL’ye kadar düştü Sezonun en düşük balık fiyatları olmasına rağmen vatandaş balığa pek ilgi göstermiyor

Bu sezon kilosu zaman zaman 4050 TL arasında seyreden istavrit, şu an kilosu 20 TL’den satılmasına rağmen Ramazan ayı olmasından dolayısıyla pek rağbet görmüyor.
Balıkçılar, Ramazan’da vatandaşların balığa karşı ilgisinin Ramazan öncesine göre az olduğunu belirtirken, fiyatların düşük olmasına rağmen balığın pek rağbet görmediğini kaydettiler.
Balıkçı esnaflarından Gökmen Aydın, vatandaşın Ramazan'da balığa pek ilgi göstermediğini ifade ederek, “İstavrit birkaç günden beri bol geliyor, kilosu 20 TL. Ramazan olduğu için vatandaş balığı pek rağbet göstermiyor. Balıklar ucuz sayılır. Yerli uskumru 30 TL, mezgit 50 TL, hamsi 50 TL, somon 4050 TL. Fiyatlar şu an ucuz, sezonun en ucuz dönemi diyebiliriz. Ramazan başladığından beri en ucuz fiyatlar diyebiliriz. İstavrit daha önce 40 TL’ye kadar çıkmıştı şimdi 20 TL. Vatandaş şu an balığa pek rağbet etmiyor. Balık var vatandaş yok. Hamsi 50 TL, levrek 8590 TL, çupra 90 TL, somon 4050 TL. Fiyatlar normal Ramazan bereketi. Ramazan dolayısıyla balığa pek rağbet yok” dedi.
Balıkçı esnaflarından Turgay Memiş, sezon sonuna doğru yaklaştıklarını belirterek “İstavrit son zamanlar bol gelmeye başladı, dolayısıyla fiyatlar 20 25 TL’ye geriledi. Kültür balıkları 4050 TL civarında satılıyor. Ramazan ayındayız, balık sezonu da bitmek üzere. Sezon bitti mi kıyı balıkçıların getireceği balıkları satacağız mezgit istavrit gelecek. İstavrit geçtiğimiz günlerde 4550 TL’ye kadar çıkmıştı şu an fiyatlar normal 2025 TL arasında. İnşallah 1015 gün daha böyle sürer. Sezon bizim açımızdan ne iyi ne de kötü geçti. Çupra, levrek 90100 TL, mezgit 50 TL” diye konuştu.
Ramazan ayında genelde durgun geçtiğini belirten balıkçı esnaflarından Serdar Korkmaz ise “Bu aralar istavrit ucuz. Ramazanın ilk günleri işler durgun gider daha sonra açılacak. Şu an ucuz olarak istavrit balığı var. Bu sezon istavrit bol oldu vatandaş bol bol yedi. Dolayısıyla bol geldiği içinde fiyatı düştü. Diğer çeşit yerli balıklarımız bu aralar pek yok. Yerli balık çeşitlerinde bayağı bir azalma var. Bu sıralar barbun yeşil izmarit zamanı ama pek yok mezgit te yok denecek kadar az. Levrek 100120 TL arasında değişiyor. Çupra 90100 TL, somon iriliğine göre 2550 TL arasında değişiyor. İstavritin kilosu 2025 TL. İstavrit az olduğu zamanlar kilosu 4050 TL’ye kadar yükselmişti” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon’da dere yataklarında 446 ev sel ve taşkın riski altında Hava sıcaklığının arttığı Trabzon’da kar kütlelerinin erimesi derelerde su seviyesini yükseltti Kar kütlelerinin erimesiyle derelerde de su seviyesi yükselince gözler bu sefer dere yataklarındaki evlere çevrildi Dere yataklarındaki yapılaşma ile dikkati üzerine çeken Trabzon’da 446 ev için sel ve taşkın riski onayı verildi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş: “Eskiden insanlar su nerde ise oraya gidip yerleşmiştir” AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora: “Bir dönüşüm yoluna geçmemiz gerekiyor”
YEREL HABERLER Trabzon’da dere yataklarında 446 ev sel ve taşkın ...
Montero: "Kırmızı kart olmasıydı galip gelebilirdik"
YEREL HABERLER Montero: "Kırmızı kart olmasıydı galip gelebilirdik"
Valerien Ismael: "Çok güzel, zor bir deplasman maçı oynadık" Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael: "Kazanamadığımız için mutlu değiliz; ama ilk maçta bu performansı gösterdiğimiz için mutluyuz"
YEREL HABERLER Valerien Ismael: "Çok güzel, zor bir deplasman maçı ...
Abdullah Avcı: "Umarım Ramazan Bayramı'nda en geç Trabzonspor’un şampiyonluğunu kutlamış olacağız" Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: "Ligi domine eden bir takım olarak İstanbul’un üç büyük takımına karşı 3 galibiyet 3 beraberlik aldık"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Umarım Ramazan Bayramı'nda en geç ...
Montero: Kırmızı kart olmasaydı galibiyet alabilirdik
YEREL HABERLER Montero: Kırmızı kart olmasaydı galibiyet alabilirdik
Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından
YEREL HABERLER Trabzonspor - Beşiktaş maçının ardından
Trabzonspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı beraberliğini kutladı
YEREL HABERLER Trabzonsporlu taraftarlar Beşiktaş maçı beraberliğini ...
Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1
YEREL HABERLER Trabzonspor - Beşiktaş: 1-1
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 1 - Beşiktaş: 1 ...
Trabzonspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR)
Trabzonspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Trabzonspor - Beşiktaş (FOTOĞRAFLAR)
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 ...
Trabzonspor - Beşiktaş maçından notlar
YEREL HABERLER Trabzonspor - Beşiktaş maçından notlar
Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç devam ediyor)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Trabzonspor: 0 - Beşiktaş: 0 ...
Trabzon'da Beşiktaş maçı öncesi büyük coşku
YEREL HABERLER Trabzon'da Beşiktaş maçı öncesi büyük coşku
Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu
YEREL HABERLER Sürmene sahiline 2 ölü yunus daha vurdu
Trabzon'da işyerinde yangın
YEREL HABERLER Trabzon'da işyerinde yangın
Beşiktaş, Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş, Trabzon'a geldi
Abdullah Avcı, puan rekorunu yakalamayı hedefliyor
YEREL HABERLER Abdullah Avcı, puan rekorunu yakalamayı hedefliyor
Midesindeki uyuşturucu paketleri patlayınca öldü
YEREL HABERLER Midesindeki uyuşturucu paketleri patlayınca öldü
Otelde ölü bulunmuştu, uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı Otopside midesinden 352 adet uyuşturucu poşeti çıkmış
YEREL HABERLER Otelde ölü bulunmuştu, uyuşturucu kuryesi olduğu ...
Akçaabat’ta kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Akçaabat’ta kurumlar arası futbol turnuvası sona erdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.