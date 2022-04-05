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Karadeniz´de ani kar erimeleri derelerde taşkın riskini artırdı

DHA

Karadeniz´de ani kar erimeleri derelerde taşkın riskini artırdı


Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)KARADENİZ Bölgesi'nde iklim değişikliğinin etkileriyle son günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde 30 dereceye kadar yükselmesiyle ani kar erimeleri hızlandı. Çığ ve toprağın yumuşaması sonucu heyelanların yaşandığı bölgede taşkın riskinin artması üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri debileri yükselen dereleri gözlem altına aldı. Bölgede çamurlu akan dereler Karadeniz'in rengini kahverengiye döndürdü.
Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Karadeniz Bölgesi'nde, son günlerde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde 30 dereceye kadar yükseldi. Kısa süre önce yoğun kar yağışı alan bölgede yükselen hava sıcaklığıyla birlikte ani kar erimeleri başladı. Bölge genelinde 400'ü aşan heyelan ve çığ meydana geldi. Trabzon'da 4 kişi hayatını kaybetti, evler ve altyapıda hasar oluşurken, tarım arazileri de zarar gördü. Heyelanlar sırasında kara yollarına düşen kayalar ise ulaşımın aksamasına yol açtı.
DERELERİN DEBİLERİ YÜKSELDİ
Ani kar erimeleriyle birlikte derelerin debileri de yükseldi. Taşkın riskinin artması üzerine DSİ ekipleri riskli dereleri gözlem altına aldı. Bazı bölgelere ise iş makineleri konuşlandırıldı. Bölgede çamurlu akan dereler Karadeniz'in rengini kahverengiye döndürdü. DSİ yetkilileri vatandaşlara bu dönemlerde ani taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması çağrısında bulunuyor.
`SAHİL KIYILARINDA BULANIKLIK GÖRÜLÜYOR´
Karadeniz´in kıyıya yakın noktalarında suyun bulanık olduğunu belirten Ali Sarıalioğlu, "Bu sene çok kar yağdı. Özellikle yüksek kesimlere yağan kar şimdi erimeye başladı. Hal böyle olunca derelerin debisi yükseldi. Çok coşkun ve bulanık akıyor derelerimiz. Akan dereler de denizle buluşuyor. Karadeniz sahil kıyılarında bulanıklık görülüyor. Of ilçesine kadar kıyı kesimlerde denizde bulanıklık görmek mümkün" diye konuştu
`KÖPRÜLERDEN GEÇMEYE KORKAR OLDUK´
Dağlarda eriyen karla birlikte toprağın da taşındığını belirten Emine Tosun, "Karlar erimeye başladı. Derelerimiz çok coşkun akıyor. Köprülerden geçmeye korkar olduk. Dere kenarında evlerimiz. Çok korkuyoruz sel olacak, dere alıp götürecek bizi diye. Çamurlu akıyor dereler zaten. Yükseklerdeki toprağı alıp buralara kadar getiriyor" ifadelerini kullandı.
`ÇAMUR AKIYOR DERELER´
Dereden akan çamurlu ve coşkun suyun kendilerini korkuttuğunu söyleyen Murat Tosun da "Biz dere kenarında oturuyoruz. Çok fazla yağmur yağdığı zaman buralarda taşkın olacak diye zaten korkuyorduk. Şimdi de dere birkaç gündür çok heyecanlı akıyor. Korkuyoruz başımıza bir şey gelir diye. Havalar ısındığı zaman yukarılardaki karlar erimeye başlıyor. Karlar eriyince de burada derenin suyu artıyor. Çamur akıyor dereler. Buraların garantisi yok. Dereyi öyle görünce biz de korkuyoruz" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Merkez Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR
2022-04-05 10:14:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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