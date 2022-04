Ali Sürmen: "Nihat Özdemir'in açıklamaları tarihi bir fırsattır"

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski Başkanı Nihat Özdemir’in istifasının ardından Göksel Gümüşdağ’ı işaret etmesini değerlendirerek, “Yargının ve belki de Spor Bakanlığı’nın bu işe el atması lazım. 2 yıl önce biz bunları söyledik, Nihat Özdemir’i uyardık, ceza aldık. Trabzon Barosu bu isimlerle ilgili suç duyurusunda bulunmuştu, takipsizlik kararı verildi. O gün söylediklerimizi bugün Nihat Özdemir söylüyor” dedi.

Bir restoranda dün akşam basın mensuplarına iftar veren Sürmen, burada yaptığı açıklamada, Avukatlar Günü ve Ramazan ayı dolayısıyla basınla bir araya gelmek istediğini, spor hukukunun önemli olduğunu düşünerek de bu organizasyonu gerçekleştirdiğini ifade etti.

"Hukuk, her alanda ihtiyacımız olan bir şey olup kime ne zaman lazım olacağını önceden kestirmek mümkün değildir" diyen Sürmen, "Biz bu nedenle tüm futbol camiasını adil, adaletli davranmaya çağırırken sivil hayatımızda da evrensel hukukun ilkelerine sahip çıkmaya herkesi davet ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu yıl Trabzonspor'un çok başarılı bir sezon geçirdiğini belirten Sürmen, "Bu başarılı sezonu elbette ki yönetim kurulumuz hocamız, futbolcularımız taraftarlarımız hep beraber el ele vererek alt yapısını oluşturmakta ise de bunun topluma entegre edilmesi, yayılması, desteklenmesi görevini de basınımız yapıyor. O nedenle kulübümüzün geldiği bu noktada spor basını olarak sizlerin katkılarına da çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Sürmen, Divan kurulu olarak Trabzonspor’un şampiyonluk yılında bugünlere taşıyan insanlar ve kurumları ihmal etmenin bir vefasızlık olacağı düşüncesiyle ziyaretlerde bulunmaya başladıklarını belirtti.



"Ligin tescil edilmemesinin kimsenin haddine olmadığını, aklının ucundan da geçmemesi gerekir"

Daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sürmen, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) hakemlerle ilgili aldığı karar sonrası ligin tescil edilmemesi yönünde yapılan söylemlere tepki göstererek, bunu kabul edemeyeceklerini belirtti.

Sürmen, MHK'nın kararı aldığı zaman en yakın rakibiyle Trabzonspor'un arasında 1820 puan farkın bulunduğunu vurgulayarak, "O nedenle de zaten Trabzonspor’un şampiyonluğunun hemen hemen resmen tescillenmese de fiilen tescillenmesi döneminde alınmış bir karar. 'Keşke ligin sonunu bekleseydik' diyenler var. MHK’den bazı isimler ‘Alttan gelenleri yetiştirmek için böyle yaptık’ diyorlar. O kendi içlerindeki bir sorundur Trabzonspor’u bağlamaz Trabzonspor’un da bu icraatlarda rolü yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi döneminde de ligin tescili konusunda aynı cümlelerin kullanıldığını belirten Sürmen, "Ne zaman ki Başakşehir öne geçti kümeyi de kaldırdılar ligi de tescil ettiler. O zaman Başakşehir'in şampiyonluğu konusunda Göksel Gümüşdağ ve grubu üzerinden o zaman da tartışmalar vardı. Şimdi de belli uzantılar Trabzonspor’un Türk futboluna kattığı artı değeri yok saymaya çalışıyor. Trabzonspor kuruluşundan lige çıkışına kadar Türk futbolu, başarısını örnek alacağına bir takım yerler Trabzon düşmanlığı ve onun üzerinden Trabzonspor düşmanlığı yaparak aslında kendi acizliklerini ortaya koyuyorlar. Ligi tescil edilmemesi kimsenin haddine değildir. Aklının ucundan da geçmemelidir."



"Nihat Özdemir, istifasında Göksel Gümüşdağ'ı suçladı"

Sürmen, TFF Başkanının Nihat Özdemir'in istifası sonrası yaptığı açıklamalara değinerek, şunları söyledi:

"Nihat Özdemir'in neden istifa ettiğine gelince, açıklamalarını okuduk açıkçası Göksel Gümüşdağ'ı suçladı. Şöyle ilginç buluruz bunu, biz federasyon içindeki yapılanmayla ilgili geçmişte de 21 Haziran 2020’de Trabzon’daki tüm STK’ların katılımıyla bir toplantı düzenledik. O toplantıda Federasyon içindeki bazı yapılanmada bazı isimler de açıklandı. Şimdi o isimler baş aktörlerde geçiyor, Göksal Gümüşdağ ve arkadaşları olarak geçiyor. O konuda Trabzon Barosu Başkanlığı suç duyurusunda bulunmuştu bu isimlerle ilgili. Bunun üzerine İstanbul Başsavcılığı yaptığı soruşturmada hiç kimsenin ifadesini almadan hiçbir delil toplamadan 29 Eylül. 2020’de soruşturma evrağında takipsizlik kararı verdi. Bu kadar olayın döndüğü ortamda sayın savcım umarım o şikayetleri yeniden değerlendirir.”



"Nihat Özdemir'i ben uyarmıştım"

TFF Başkanı Nihat Özdemir’in istifa kararına ilişkin ise Sürmen, "İstifasına bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Ancak şunu diyebilirim. Biliyorsunuz ben geçen sene sayın Nihat Özdemir’i uyarmıştım. ‘Bu Federasyon içerisinde bazı gruplar var. Bu icraatlarınız bunun sonucudur, bu sağlığınızı bozar’ dedim. Bu söylemlerinden dolayı Federasyondan ceza yedim. Hak mahrumiyeti ve 50 bin lira ceza aldık. Şerefle de bunu ödedik. Geldiğimiz noktada sayın Nihat Özdemir’in kendisinin açıkladığı gibi o grup sağlığını da bozmuş ve istifa etmek zorunda kalmış. Bu noktada ben sayın Nihat Özdemir’in bu son açıklamalarından Federasyonda adaleti öne çıkarmasından dolayı önceki dönemlerde tenkit ettiğim gibi şimdi de kendisine teşekkür ederim. Çünkü bir kurum içerisinde dönen yolsuzluk varsa ve onu deklere eden kurumun başkanıysa kimlerden rahatsız olunması gerektiğini de o kurumun başı açıklıyorsa bizim ona teşekkür borcumuz var."



"Federasyonun içinde bir yapıdan bahsediliyor"

Federasyon içinde bir yapıdan bahsedildiğini belirten Sürmen, "Ortada iddialar var. Az önce de açıkladım. Trabzon Barosu'nun suç duyurusu var. Birilerinin hem idari hem de adli takip yapması lazım. Bunlar ciddi iddialar. Bir maçın sonucunu etkilemek suçtur. Şimdi bu iddialar buna gidiyor. Bu iddialar var mı yok mu? İsmi geçen kişiler hakkında Cumhuriyet Savcıları soruşturma açarak gerçeklik payını araştırması gerekir. Yoksa iddia oynayanlarla ne farkı var. Yapılması gereken yetkili kişilerin kurumların harekete geçmesidir. Bu içeride federasyonun içinde halledilebilecek bir şey değildir. Yargının belki Spor Bakanlığı'nın bu işe el atması lazım.” şeklinde konuştu.



Gümüşdağ'ın Federasyon Başkanlığı için isminin geçmesi

Göksel Gümüşdağ isminin federasyon başkanlığı adaylığında geçmesi konusunda ise Sürmen, "İnsanların nereye nasıl aday olacağına biz karar veremeyiz. Eğer aday olmaya şartları uygun olursa aday olabilir, önemli olan seçicilerdir. O zaman Anadolu kulüpleri oturup hiç ağlamayacaklar, maçlardan sonra yok o hakemler şunlar, bunlar... ‘Hakemler şunlar etki altında’ diye demeç verip men ve para cezası almayacak. Eğer bu organizasyonun başında Göksel Gümüşdağ varsa iddia doğruysa o zaman seçicilerde buna göre davranacaklar gereğini yapacaklar. Yapmayacaksa kimse çıkıpi 'bıktık bu hakemlerden, Avrupa’dan hakem gelsin, şu pozisyonumuz verilmedi’ demesin” ifadelerini kullandı.

Spor Kulüpleri Yasası taslağını incelediğini ve son şeklinin genel kurulda şekilleneceğini söyleyen Divan Başkanı Ali Sürmen, "Ancak ben yasanın özellikle kulüplerin şirketleşmesinin önünü açtığını görüyorum. Asıl orada da şu değerlendirmeyi yaparım bunu Aralık ayındaki divan toplantısında da söylemiştim. Dernekle şirketin bağı koparılırsa o bağ sağlam kurulmazsa kulüplerin artık kimlere nasıl satılacağına kulüplerin dernek genel kurulları karar veremez artık. Önemli hassasiyetlerden bir tanesi odur. Olumlu yönlerinden biri yöneticilere mali sorumluluk getiriyor. Ancak biz bunu 2018’de yaptık. Demek ki TBMM bizden çok geriden geliyor. Türkiye’de örnek olan bir tüzük maddesiydi ve tüzüğe koymuştuk. Esasen biz örnek olmuşuzdur. Hem futbolumuzla hem tel örgüleri kaldırmakla hem de bu tüzük değişikliği ile Türk futbolunda hep örnek olmuşuzdur. Olmaya da devam edeceğiz. Spor Yasası da genel kuruldan bana göre kısa zamanda geçmemeli ve çok tartışılmalı. Spor Yasası Taslağı hazırlanırken kulüplerden temsilci çağrıldı mı, fikirler alındı mı? Özellikle Anadolu kulüplerinin fikirleri alındı mı? Bunlar önemlidir, bunları önemsemezseniz yarın altta kalanın canı çıkar" dedi.



"Futbolda adaletin sağlanmasını bekliyoruz"

Sürmen, hakemlerin tekrar görevlerine dönüşüyle ilgili yorum yapmak istemediklerini belirterek, "Çünkü MHK’nın aldığı kararı Tahkim de kaldırmış. O bir karar. Diğeri de bir karar. Biz sadece buradaki yapılan işlemin dayandırıldığı son nokta olan sayın Nihat Özdemir’in ‘Göksel Gümüşdağ’ın istifamda sebeplerden birisi’ demesidir. Biz oradan geriye doğru gittiğimiz zaman biz bu isimleri Trabzon Barosu olarak zaten İki yıl önce bunları söylemişiz. Şimdi de diyoruz ki bu iddialar doğru ise bu incelenmeden araştırılmadan Türk futbolu nasıl temizlenir veya temiz olduğuna nasıl inanacağız? Burada yapılması gereken Federasyonun en tepesindeki insanın söylediği sözün altında neler olduğunu araştırmak. Savcılıktakiler bu soruşturmayı basın savcıları alır dosya numarası belli çağırır hakemlerin manipüle edilmesi ne demektir? Sonucun manipüle edilmesidir ki yasaya aykırı bir şey. O nedenle bizim takibimiz ya da baronun takibi değil futbolda adaletin sağlanmasını bekliyoruz "ifadelerini kullandı.



"Nihat Özdemir'in açıklamaları tarihi fırsattır"

TFF eski Başkanı Nihat Özdemir’in açıklamalarının Anadolu kulüpleri açısından tarihi bir fırsat olduğunu söyleyen Sürmen, “Ya cesur bir savcı çıkıp ‘bu futbolun manipülasyonudur’ diyecek ya da idari bir inceleme yapılacak. Yoksa yapılacak olan 16 Haziran’daki TFF başkanı ve yönetim seçiminin her anlamda sorunlu geçeceği anlaşılır. Seçim sonucuna göre güvenli olmayacaktır. Onu düşünecek olan delegasyondur, biz değiliz. Biz Trabzonspor olarak haklarımızı her zaman aradık, ararız. Zaman zaman arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmamış olabiliriz ama Trabzonspor 4 büyükten biri olarak güçlüdür, haklarını aramasını bilir ama Anadolu’daki takımların çok dikkat etmesi lazım. Nihat Özdemir’in bu açıklamaları tarihi bir fırsattır” dedi.

