Ahmet Ağaoğlu: Trabzonspor, çok daha güzel geleceğe yürüyor

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kulübümüzün gelecek vizyonunu, alt yapıdan üst yapıya kadar yarınlarımızı planladık. Trabzonspor büyüyor, güçleniyor. Trabzonspor çok daha güzel bir geleceğe sağlam adımlarla yürüyor" dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisinin 195´inci sayısında yer alan yazısında, Süper Lig´de açık ara lider olan bordo mavili takımın şampiyonluğu ilan edeceği günlerin giderek yaklaştığını belirterek, "Nisan ayını çok büyük bir heyecanla karşılıyoruz. Kum saati henüz tükenmedi ama vuslata çok az kaldı. Bu ay hepimiz için tarifi çok da kolay olmayan, yoğun duygular içinde geçecek" ifadelerini kullandı.

`MEMLEKETİN HER KÖŞESİNDE TRABZONSPOR BAYRAKLARI DALGALANIYOR´

Şampiyonluk heyecanı yaşamaya hazırlanan taraftarlara seslenen Başkan Ağaoğlu, "Biliyorum ki her biriniz bahar hazırlıklarına erkenden başladınız. Kiminiz TS Club mağazalarımızdan aldı bayraklarını, kiminiz üzerine naftalin kokusu sinmiş eski bayrakları sandıklarından çıkardı. Bugünlerde kelimenin tam anlamıyla her yeri Bordo-Mavi´ye boyanmış halde görüyorum. Sadece Trabzon´da da değil; Urfa´dan Denizli´ ye memleketin her köşesinde Trabzonspor bayrakları dalgalanıyor. Dahası, dünyanın dört bir yanına dağılmış Trabzonspor taraftarları, bulundukları şehirleri de Bordo-Mavi´yle süslüyorlar. Almanya´nın Köln şehrinde bir köprünün üstünde, Paris´te bir pastanenin girişinde, Fransa´da, İsviçre´de, Hollanda´da, Asya´da, Afrika´da, Amerika´da aklımıza gelen her yerde Bordo-Mavi renkleri gururla dalgalandırıyoruz" dedi.

`TRABZONSPOR´UN BAŞARISI BU SLOGANDA GİZLİDİR´

'Bize Her Yer Trabzon' sloganının Trabzon şehrinin ve Trabzonspor kültürünün tamamen kendi dinamikleri ve kendi karakteriyle ürettiği bir söylem olduğunu belirten Ağaoğlu, "Tüm taraftarlarımızın sahiplendiği, tüm Türkiye´nin kabul ettiği bir gerçektir. Unutulmamalıyız ki Trabzonsporumuzun başarısı da bu sloganda gizlidir. Kendi değerlerimiz, kendi karakterimiz ve kendi felsefemizi dünya şartlarına adapte ettiğimizde hem saha içinde hem de saha dışında ne denli başarılar elde ettiğimizi sizler de görüyorsunuz. Bu tesadüf değil, bu bilgi, erdem ve tecrübenin hayata yansımasıdır" diye konuştu.

`TRABZONSPOR BÜYÜYOR, GÜÇLENİYOR´

Başkan Ağaoğlu, geçtiğimiz günlerde Asbaşkan Ertuğrul Doğan ve Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yaptıkları toplantıda bordo mavili kulübün geleceğini şekillendirmek için görüştüklerini ifade ederek, "Kulübümüzün gelecek vizyonunu, alt yapıdan üst yapıya kadar yarınlarımızı planladık. Trabzonspor büyüyor, Trabzonspor güçleniyor, Trabzonspor çok daha güzel bir geleceğe sağlam adımlarla yürüyor. Bu yürüyüşte en çok dikkat ettiğimiz konu ise kulübümüzün kendi gerçekleridir. Biz gerçeklerimizi inkar etmedik, gerçeklerimizi yok saymadık. Biz gerçeklerimizi günün şartlarına ve evrensel gerçeklere adapte ettik. Yarın da bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Trabzonspor kendi olmaya, kendi gibi davranmaya, kendi gücü ve karakteriyle başarılar elde etmeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Ağaoğlu, camiaya ve gençlere seslendiği yazısını, "Bizim tek hedefimiz çocuklarımıza, gençlerimize ve gelecek nesillere çok daha güzel bir Trabzonspor bırakabilmektir. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk´ü rahmet ve şükranla anıyor, tüm ülkemizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı´nı büyük bir mutlulukla kutluyorum" sözleriyle tamamladı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-04-06 12:32:33



