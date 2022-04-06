Trabzonspor, Gaziantep FK hazırlıklarını sürdürdü

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32´nci haftasında karşılaşacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü.Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30´da antrenman yapan bordo mavililer, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5´e 2 çalışması yaptı. Antrenman yapılan çift kale maç ile son buldu.Bordo mavili ekip, 8 Nisan Cuma günü deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını yarın yapılacak son antrenman ile tamamlayacak.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-04-06 20:46:12



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