Kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşen kişi hayatını kaybetti

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

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Trabzon’un Arsin ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine toprak ve kaya düşen kişi hayatını kaybetti.



Trabzon’un Arsin ilçesine bağlı Elmaalan Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre kaçak kazı yapan Ömer Kalyoncu’nun (33) üzerine toprak ve kaya kütlesi düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD Trabzon ve jandarma ekiplerince Kalyoncu’yu kurtarmak için çalışma başlatıldı. Kısa sürede bulunduğu yerden cansız bedeni çıkartılan Ömer Kalyoncu, otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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