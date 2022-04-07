Trabzon’da yoğun sis etkili oluyor Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun sis yüzünden saat 16.00’ya kadar olan uçak seferleri iptal edildi

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Trabzon’da bu sabahtan itibaren etkili olan sis özellikle hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis yüzünden Trabzon Havalimanından yapılması planlanan tüm uçak seferleri saat 16.00’ya kadar iptal edildi.

Trabzon’da sabah saatlerde başlayan yoğun sis hayıtı olumsuz etkiliyor. Özellikle şehrin üst ve iç kesimlerinde sis etkili olurken, görüş mesafesi 100 metrenin altına düştü. Trabzon Havalimanından yapılması planlanan uçuşlar, si nedeniyle karşılıklı iptal edilirken, uçuşların saat 16.00'a kadar yapılamayacağı bildirildi. Trabzon’da sisin etkisini kaybetmesinin ardından seferler yeniden başlayacağı belirtildi.

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