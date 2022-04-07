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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor, şampiyonluk yolunda puan kaybına dur demek istiyor

İHA

Trabzonspor, şampiyonluk yolunda puan kaybına dur demek istiyor

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda puan kaybı yaşamak istemiyor.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü saat 20.30'da deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telefi etmek isteyen bordomavililer, rakibi karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmanın hesaplarını yapıyor.
Süper Lig'de elde ettiği 71 puanla zirvede en yakın rakibi Konyaspor ile arasındaki puan farkı 13 olan bordomavililer, deplasmanda son iki maçtır kazanamıyor. Fenerbahçe ile 11 berabere kalan ve Çaykur Rizespor'a ise 32 mağlup olan bordomavililer, evindeki son maçta ise Beşiktaş ile 11 berabere kalmıştı.

Süper Lig’de 6 randevu
Trabzonspor ile Gaziantep FK, yarın yapacakları maçla birlikte 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 5 maçta Karadeniz ekibi rakibine yenilmedi. İki takım arasında oynanan 5 maçta Trabzonspor’un 3 galibiyeti bulunurken, Gaziantep FK ise iki maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordomavililerin 10 golüne, kırmızısiyahlılar 3 golle karşılık verdi.

Her alanda lider
Trabzonspor, iç sahada elde ettiği yenilmezlik serisi ile en iyi iç saha takımı olurken, dış sahada aynı başarıyı sürdürdü. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 29 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü. Bordomavililer dış sahada ise 33 puan topladı.

3 oyuncu cezalı, Peres dönüyor
Trabzonspor’da 3 oyuncu sarı kart cezaları nedeniyle Gaziantep FK ile oynanacak olan maçta forma giyemeyecekler. Bakasetas, Siopis ve Djaniny forma giyemeyeceği maçta ise cezası biten Peres, Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın forma vermesi halinde görev alabilecek.
Bordomavililerin yarınki karşılaşmaya; Uğurcan, Peres, Denswil, Hüseyin Puchacz, Dorukhan, Hamsik, Vısca, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme ve Cornelius şeklinde çıkması bekleniyor.

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