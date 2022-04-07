Trabzonspor'a sis engeli Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, Trabzon'da oluşan yoğun sis nedeniyle 21.50'de Gaziantep'e hareket edecek

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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'un, kentte oluşan yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e 21.50'de hareket etmesi bekleniyor.

Bordomavililer Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını taktik ağırlıklı yaptığı çalışmayla tamamladı. Bugün 16.30’da Trabzon’dan Gaziantep’e gitmesi planlanan bordomavili takım, Trabzon’da yaşanan sis özel uçakla 21.50’de Gaziantep’e hareket edecek.

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