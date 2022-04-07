Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, kentte oluşan yoğun sis sonrası uçakların kalkış yapamaması nedeniyle Gaziantep FK deplasmanına rötarlı gidecek.
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32´nci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın oynanacak müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.30´da başlayan idmanda Bordo-mavililer son taktik çalışmasını yaptı.
YOLCULUK SAATİ DEĞİŞTİ
Yarın deplasmanda oynanacak karşılaşma için bugün saat 16.30´da Trabzon´dan Gaziantep´e gitmesi planlanan Trabzonspor kafilesi, kentte yaşanan yoğun sis sonrası uçakların kalkış yapamaması üzerine yolculuk saatini değiştirdi. Bordo mavililer hava muhalefetinin bitmesi halinde bu akşam özel uçakla saat 21.50´de Gaziantep´e hareket edecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-04-07 16:30:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.