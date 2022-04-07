Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı

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Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, kentte oluşan yoğun sis sonrası uçakların kalkış yapamaması nedeniyle Gaziantep FK deplasmanına rötarlı gidecek.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 32´nci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, yarın oynanacak müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 13.30´da başlayan idmanda Bordo-mavililer son taktik çalışmasını yaptı.

YOLCULUK SAATİ DEĞİŞTİ

Yarın deplasmanda oynanacak karşılaşma için bugün saat 16.30´da Trabzon´dan Gaziantep´e gitmesi planlanan Trabzonspor kafilesi, kentte yaşanan yoğun sis sonrası uçakların kalkış yapamaması üzerine yolculuk saatini değiştirdi. Bordo mavililer hava muhalefetinin bitmesi halinde bu akşam özel uçakla saat 21.50´de Gaziantep´e hareket edecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-04-07 16:30:20



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