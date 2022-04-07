Trabzonspor sis nedeniyle Gaziantep'e gidemedi

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Sely SAYKAL/TRABZON(DHA)-Trabzonspor, kentte oluşan yoğun sis sonrası hava ulaşımının yapılamaması nedeniyle Gaziantep FK deplasmanına yarın gidecek. Durumu takip eden Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) karşılaşmayı cumartesi gününe erteleme ihtimali değerlendiriliyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında yarın Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, karşılaşmanın hazırlıklarını bugün tamamladıktan sonra saat 16.30'da Gaziantep'e gitmek için hazırlandı. Kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan yoğun sisin hava ulaşımını etkilemesi nedeniyle bordo mavililerin uçuş saati 21.50'ye ertelendi. Sisin dağılmaması ve Trabzonspor'u Gaziantep'e götürecek uçağın iniş yapamaması nedeniyle bordo mavili kafilenin yolculuğu yarın saat 16.30'a ertelendi.

MAÇ ERTELENEBİLİR

Yaşanan durumla ilgili TFF'ye bilgi verilirken, federasyonun yarın oynanacak karşılaşmayı 9 Nisan Cumartesi gününe erteleme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-04-07 21:35:43



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