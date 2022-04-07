Trabzonspor'a sis engeli!

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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maç için yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e gidemedi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'un kentte oluşan yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e 21.50'de hareket etmesi planlanıyordu. Ancak olumsuz hava koşullarının devam etmesi üzerine bordomavili kafile 8 Nisan Cuma günü saat 16.30’da Gaziantep’e gidecek şekilde planlama yaptı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kararını beklemeye başladı.

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