Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Yoğun sis nedeniyle dün Gaziantep'a gidemeyen bordomavili takım, bugün saat 16.30'da Trabzon'dan, Gaziantep'e hareket edecek.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idmanda bordomavililer, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Dün Gaziantep'e gitmesi beklenen bordomavililer, Trabzon Havalimanı'ndaki elverişsiz hava koşullarından kaynaklı ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Trabzon'da kalmıştı. Bordomavililer, bugün saat 1.:30'da gerçekleştirdikleri çalışmanın ardından özel bir uçak ile saat 16.30'da Gaziantep'e hareket edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bordomavililerin dün Gaziantep'e gidememesinden dolayı müsabakayı 9 Nisan Cumartesi günü saat 20.30'a ertelemişti.

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