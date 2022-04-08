1461 Trabzon, teknik direktör Mehmet Ak ile sözleşme imzaladı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından 1461 Trabzon FK, sezon sonuna kadar teknik direktör Mehmet Ak ile anlaşmaya vardı.

Trabzon temsilcisi teknik direktör Yusuf Şimşek ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör Mehmet Ak ile 20212022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya vardı. 1461 Trabzon Futbol Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu yer alırken, 39 yaşındaki genç teknik adam kendisini 1461 Trabzon FK'ya bağlayan bağlayan sözleşmeye imza attı. Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu imza töreninde yaptığı açıklamada, yeni teknik direktör Mehmet Ak'ın hayırlı olması dileklerini ileterek, "Son haftalarda alınan sonuçlar sonrası, bir kan değişikliği yapmamız gerekiyordu. Bunu da Mehmet hocamızı göreve getirerek, gerçekleştirdik. Şimdi önümüzde 5 lig ve sonrasında PlayOff maçları var. İnşallah bu süreci en iyi şekilde geçip, 1. Lige çıkmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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