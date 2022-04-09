BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "HDP kapatılmalıdır" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Partisi'nin ilçe kongrelerine katılmak için Trabzon'a geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "HDP kapatılmalıdır" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Partisi'nin ilçe kongrelerine katılmak için Trabzon'a geldi

İHA

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "HDP kapatılmalıdır" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Partisi'nin ilçe kongrelerine katılmak için Trabzon'a geldi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, PKK'nın sözcüsü olan HDP'nin Anayasaya göre yüzde yüz kapatılması gerektiğini söyledi. Destici, "Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eş başkanlarıyla görüştüğünde bir sorsa Semra Güzel nerede diye. Gelsin yargıya teslim olsun ama biliyoruz ki o soluğu Kandil'de aldı" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin ilçe kongrelerini gerçekleştirmek üzere Trabzon'a geldi. İlk olarak Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir iş yerinin açılışına katılan Destici, daha sonra partisinin Yomra ilçe binasının açılışını gerçekleştirdi. Burada horonlarla karşılanan Destici, daha sonra ekibe katılarak onlara eşlik etti ve horon oynadı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, daha sonra Arsin ilçesine geçerek burada partisinin ilçe kongresini katılarak açıklamalarda bulundu.
Milletin milli gelirinin yok olmasına sebep olan bir terör örgütüyle karşı karşıya olduklarını belirten Destici, "Bu örgütün tek başına bir şey yapması Türkiye'ye kafa tutması bu kadar yıl mücadeleyi sürdürmesi mümkün olabilir mi, olamaz. Ama bunu destekleyenler var. Amerika'sından, İsrail'ine, Avrupa Birliğine dünya devletlerin pek çoğu destekliyor ve desteklemeye devam ediyor. Bunu anlıyoruz. Emperyalistler, kapitalistler destekler çünkü Türkiye'nin güçlenmesini istemezler, Türkiye güçlenirse, Türkiye'nin bölgesinde ve İslam dünyasında zülüm yapamazlar. İşgal yapamazlar, istedikleri gibi sömüremezler bunu anlıyoruz düşmanımızı tanıyoruz. Düşmanımızı biliyoruz lakin bizim anlamadığımız konu şu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan sözde bir siyasi parti onun milletvekilleri nasıl destekler, nasıl onun sözcülüğünü yapar biz onu anlamıyoruz ve onu ret ediyoruz. Türk devletinin bütün imkanlarından yararlanacak sonra dönüp PKK'nın sözcülüğünü yapacaksın. Bu kahpeliktir, hainliktir" ifadelerini kullandı.
Anayasa Mahkemesi'nde PKK'nın sözcülüğünü yapan HDP ile ilgili kapatma davası bulunduğunu hatırlatan Destici, "Anayasaya göre yüzde yüz kapatılmalıdır ve kapatılacaktır inşallah bunu bekliyoruz. HDP'de bir kenara koyuyorum. O da PKK'nın sözcüsü ama daha çok anlamakta zorluk çektiğimiz bir şey var. Bazı siyasi partileri anlamakta zorluk çekiyoruz. Başta Ana muhalefet CHP olmak üzere PKK ile direk olmasa da HDP üzerinden dolaylı olarak ilişki kurmaları ve onlara mehşuriyet kazandırma çabalarıdır. Türkiye'de hangi siyasi parti olur ise olsun PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapmamalıdır. yapamamalıdır. PKK ne ise HDP odur. Kimse bizi aldatmaya kalkmasın bu millit saf değil gerçeği görüyor. Millet İttifakı HDP ile görüşüyorsa bu ayanbeyan PKK ile görüşüyor demektir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP'nin başında bulunan Mithat Sancar veya Pervin Buldan ile görüştüğü zaman aslında kiminle görüşmüş olur. Duran Kalkan'la, Murat Karayılanla görüşmüş olur. Kandille görüşmüş olur. PKK ile görüşmüş olur. Ha meclisteki kara çiyan, ha Kandil'deki Karayılan. HDP, PKK'nın partisidir. Dolaysıyla bütün siyasi partilerin buna ortak bir duruş sergilemesi gerekir" diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu, Semra Güzel nerede diye bir sorsan"
Destici, konuşmasında Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini sürdürerek, "En son sözde Diyarbakır Milletvekili terör örgütü üyesiyle birlikte yaşadığı fotoğraflarla birlikte oldukları ortaya çıkmış. Kandil'den gelmiş milletvekili sıralarına oturmuş. Bu fotoğraflar ortaya çıkınca dokunulmazlığı kaldırıldı ve yargıya gönderildi. Bir anda kayıp ve ortada yok. Kılıçdaroğlu, HDP eş başkanlarıyla görüştüğü zaman bir sorsa bu Semra Güzel nerede diye? Sorsun öğrenelim, gelsin teslim olsun yargıya ama biliyoruz ki soluğu Kandil'de aldı. Nereden geldiyse oraya gitti. Bunların pek çoğu böyle. Ya fotoğrafı çıkmayanlar bunları nereye koyacağız. Onun için terörle arasına mesafe koymadığı sürece kapatılmalıdır. Bizim milletimiz mecliste terörist istemiyor" açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aynı sofrayı paylaşıyor, birlikte oruç açıyor
YEREL HABERLER Aynı sofrayı paylaşıyor, birlikte oruç açıyor
Sera Gölü, “Çamur Göl” oldu
YEREL HABERLER Sera Gölü, “Çamur Göl” oldu
Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
Trabzonspor, Gaziantep'e gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Gaziantep'e gitti
1461 Trabzon, teknik direktör Mehmet Ak ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER 1461 Trabzon, teknik direktör Mehmet Ak ile sözleşme ...
Metin Lokumcu davasına devam edildi
YEREL HABERLER Metin Lokumcu davasına devam edildi
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını ...
Tamamlandığında Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yolları arasında yerini alacak Trabzon'daki Kanuni Bulvarı'nda viyadüklerin tabyaları yerleştirme işlemleri titizlikle sürüyor
YEREL HABERLER Tamamlandığında Türkiye’nin en maliyetli şehir içi ...
Gaziantep FK-Trabzonspor maçı cumartesi gününe ertelendi
YEREL HABERLER Gaziantep FK-Trabzonspor maçı cumartesi gününe ...
Trabzonspor'a sis engeli!
YEREL HABERLER Trabzonspor'a sis engeli!
Trabzonspor sis nedeniyle Gaziantep'e gidemedi
YEREL HABERLER Trabzonspor sis nedeniyle Gaziantep'e gidemedi
Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı
YEREL HABERLER Trabzonspor kafilesine 'sis' rötarı
Trabzonspor'a sis engeli Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor, Trabzon'da oluşan yoğun sis nedeniyle 21.50'de Gaziantep'e hareket edecek
YEREL HABERLER Trabzonspor'a sis engeli Gaziantep FK maçı ...
Trabzonspor şampiyonluğa kayıpsız ulaşmak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor şampiyonluğa kayıpsız ulaşmak istiyor
Trabzonsporlu Erce Kardeşler: Şampiyonluk kutlamalarında stat bize yetmeyecek
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Erce Kardeşler: Şampiyonluk ...
Define aradığı dehlizdeki göçükte öldü
YEREL HABERLER Define aradığı dehlizdeki göçükte öldü
Trabzon´da uçuşlara 'sis' engeli
YEREL HABERLER Trabzon´da uçuşlara 'sis' engeli
Trabzonspor, şampiyonluk yolunda puan kaybına dur demek istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor, şampiyonluk yolunda puan kaybına dur ...
Trabzon’da yoğun sis etkili oluyor Sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğun sis yüzünden saat 16.00’ya kadar olan uçak seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Trabzon’da yoğun sis etkili oluyor Sabah saatlerinden ...
Gül'ün ölümünde 'ihmal' soruşturmasına ret
YEREL HABERLER Gül'ün ölümünde 'ihmal' soruşturmasına ret
Latin Amerika’da TİSAŞ rüzgârı esiyor
YEREL HABERLER Latin Amerika’da TİSAŞ rüzgârı esiyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.