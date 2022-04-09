Destici: Bu millet saf değil, gerçeği görüyor



Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu millet saf değil, bu millet gerçeği görüyor. Eğer CHP ya da DEVA Partisi ya da Gelecek Partisi ya da Saadet Partisi ya da İYİ Parti'nin herhangi bir sözcüsü, Millet İttifakı eğer HDP ile görüşüyorsa bu ayan beyan PKK ile görüşüyor demektir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Arsin ve Köprübaşı ilçe kongreleri ve açılışlara katılmak için Trabzon'a geldi. Destici, partisinin Yomra ilçe binasının önünde kendisini karşılayan horon ekibinin isteğiyle horon oynadı. Destici, daha sonra Arsin ilçe kongresine geçti. Destici, burada yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümünü kutlayıp, görev yapan tüm emniyet mensuplarına kolaylıklar diledi. Ülkede terörle mücadelenin 40 yılı aşkın süredir devam ettiğini belirten Destici, "Farklı terör örgütleri var ama esas bizim başımızın belası olan ve Türkiye'ye 40 yıldır zaman kaybettiren, emeğini kaybettiren, binlerce insanımızı şehit eden ve trilyonlarca dolarımızın, milli gelirin yok olmasına sebep olan bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Bu örgütün kendi kendine bir şey yapması, söz konusu değil. Bunu destekleyenler var. ABD'den, İsrail'e, Avrupa Birliği'ne dünya devletlerinin pek çoğu destekliyor ve desteklemeye devam ediyor. Bunu anlıyoruz, çünkü Türkiye'nin güçlenmesini istemezler. Türkiye güçlenirse Türk dünyasında ve İslam dünyasında zulüm yapamazlar, işgal yapamazlar, istedikleri gibi sömüremezler. Bunu anlıyoruz" dedi.

'HDP YÜZDE 100 KAPATILMALIDIR'

HDP'nin kapatılması gerektiğini söyleyen Destici, "Düşmanımızı tanıyoruz, biliyoruz. Lakin bizim anlamadığımız konu şu; TBMM'de bulunan sözde bir siyasi parti ve onun milletvekilleri nasıl destekler, nasıl onun sözcülüğünü yapar? Biz onu anlamıyoruz ve onu reddediyoruz. Hem TBMM'de olacaksın, hem o koltuklarda oturacaksın, hem devletin maaşını alacaksın, devletin hastanesinden tedavi olacaksın, her türlü imkanından yararlanacaksın, pasaportuyla yurt dışına çıkacaksın ama dönüp PKK'nın sözcülüğünü yapacaksın. Bu hainliktir, bu kahpeliktir. Bunu açık ve net söylüyorum. Anayasa Mahkemesi, şu anda kapatma davası var değil mi? PKK'nın sözcülüğünü yapan, uzantısı olan HDP ile ilgili. Anayasaya göre yüzde 100 kapatılmalıdır ve kapatılacaktır inşallah, bunu bekliyoruz. Aksi bir karar gayri hukuki, gayri anayasaya aykırı bir karar olacaktır" diye konuştu.

'PKK NEYSE HDP ODUR'

CHP´ye de tepki gösteren Destici, şöyle konuştu:

"HDP'yi de bir kenara koyuyorum. Çünkü o da PKK'nın sözcüsü ama daha çok anlamakta zorluk çektiğimiz bir şey daha var. O da Türkiye'deki bazı siyasi partiler, başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere PKK ile direkt olmasa da HDP üzerinden dolaylı olarak ilişki kurmaları ve onlara meşruiyet kazandırma çabalarıdır. Türkiye'de hangi siyasi parti olursa olsun, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile iş birliği yapmamalıdır, yapamamalıdır. Çünkü PKK neyse HDP odur, bir farkı yoktur. Kimse bizi aldatmaya kalkmasın. Bu millet saf değil, bu millet gerçeği görüyor. Eğer CHP ya da DEVA Partisi ya da Gelecek Partisi ya da Saadet Partisi ya da İYİ Parti'nin herhangi bir sözcüsü, Millet İttifakı eğer HDP ile görüşüyorsa bu ayan beyan PKK ile görüşüyor demektir. Kimse bizim aklımızla oynamaya kalkmasın, bizim zekamızla alay etmeye kalkmasın. Kim HDP ile görüşüyorsa, PKK ile görüşüyor demektir."

'KIRMIZI ÇİZGİMİZ; TERÖR VE ŞİDDETTİR'

Tüm siyasi partilerin HDP'ye karşı ortak duruş sergilemesi gerektiğini kaydeden Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Herkes herkesle iş birliği yapar ama kırmızı çizgimiz vardır. Bu sadece bizim değil, dünyanın kırmızı çizgisidir; o da nedir, terör ve şiddettir. Onun için biz bu konuda açık ve netiz. HDP, PKK'nın partisidir, bütün siyasi partilerin teröre karşı, buna karşı ortak bir duruş sergilemesi gerekir. Askerimiz, polisimiz canı pahasına mücadele edecek ama siz de öbür taraftan bunların Meclis´te oturmasına müsaade edeceksiniz. İşte en son, biliyorsunuz sözde Diyarbakır milletvekili terör örgütü üyesiyle birlikte yaşadığı fotoğrafları ortaya çıktı. Kandil'den gelmiş milletvekili sıralarına oturmuş. Daha onun gibi onlarcası var. Bu fotoğraflar ortaya çıkınca dokunulmazlığı kaldırıldı ve yargıya gönderildi ve bir anda kayıp, yok. Nerede? Bir zahmet Sayın Kılıçdaroğlu HDP eş başkanlarıyla görüştüğünde bir sorsa 'Bu Semra Güzel nerede?' diye bir sorsun, bir öğrenelim. Gelsin, destek olsun yargıya suçsuzsa ama biliyoruz ki soluğu Kandil'de aldı. Nereden geldiyse oraya gitti."

'CUMHUR İTTİFAKI KAZANACAKTIR'

Millet İttifakı'na da eleştiriler yönelten Destici, "Halkımız, Meclis´te terörist, terör örgütünün partisini istemiyor. Bu çok açık ve net ama maalesef CHP başta olmak üzere Millet İttifakı'nı oluşturan partiler aynen yerel seçimlerde olduğu gibi PKK'nın partisiyle iş birliği yaparak seçimi kazanma arzusu içindeler. Ama ben inanıyorum ki milletimiz bu oyunu da bozacaktır ve 2023 yılında zafer yine hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de Meclis seçimlerinde AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Parti'mizin oluşturduğu Cumhur İttifakı kazanacaktır Allah'ın izniyle" diyerek konuşmasını tamamladı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2022-04-09 17:41:08



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