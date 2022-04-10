Trabzonsporlu Uğurcan Çakır´ın acı günü

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor´un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır´ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Süer Lig´de şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor´da kaleci Uğurcan Çakır´ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Dün akşam Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşan bordo mavili ekibin yıldız kalecisi, acı haberi karşılaşma sonrası öğrendi.

Uğurcan´ın dedesi Hacı Hüseyin Çakır´ın cenazesi yarın İskenderpaşa Camii´nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Yomra ilçesi Ocak köyünde defnedilecek.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-04-10 11:12:10



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