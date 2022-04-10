Trabzonspor kayıplara rağmen şampiyonluğa koşuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzonspor kayıplara rağmen şampiyonluğa koşuyor

DHA

Trabzonspor kayıplara rağmen şampiyonluğa koşuyor


Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu´nun 32´nci haftasını 72 puanda lider olarak kapatan Trabzonspor´un şampiyonluk hesapları yine değişti. Son haftalarda üst üste yaşadığı puan kayıplarına Gaziantep FK deplasmanında bir yenisini ekleyen bordo mavililer, erken şampiyonluk ilanını gelecek haftalara taşıdı.
Süper Lig´in 32´nci haftasını 72 puanla lider kapatan Trabzonspor, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak yoluna devam ediyor. Dün akşam deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan bordo mavili takım, son haftalarda yaşadığı puan kayıplarıyla erken şampiyonluk ilanını da üst üste ertelemek durumunda kaldı. Son 5 haftada oynanan karşılaşmalardan 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alabilen Karadeniz fırtınası, şampiyonluğun son virajına girilirken 9 puan kaybı yaşadı.
LİGİN SON DÖNEMECİNE DURAĞAN GİRDİ
Sakat ve cezalı oyuncuların yokluğunda üst üste puan kayıpları yaşan bordo mavililer, Spor Toto Süper Lig´in son dönemecinde bu sezonki en durağan dönemini yaşıyor. 32 haftalık maraton boyunca 21 galibiyet ve 9 beraberlik elde eden Trabzonspor, bu süreçte sadece 2 kez mağlubiyet yaşadı. Süper Lig´in son virajına girilirken, bordo mavili takım bu sezon ilk kez 5 maçlık periyotta sadece 1 galibiyet alabildi. Son haftalarda yaşadığı 9 puanlık kayba rağmen, Trabzon temsilcisi en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor ile arasında 14 puanlık farkı korumayı başardı.
ŞAMPİYONLUK NE ZAMAN?
Spor Toto Süper Lig´in 33´üncü haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük´ü ağırlayacak olan bordo mavililerde, şampiyonluk hesapları devam ediyor. Karadeniz fırtınası, 15 Nisan Cuma günü Medical Park Stadyumu´nda Fatih Karagümrük karşısında galip gelmesi durumunda, İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe´nin puan kayıplarına bağlı olarak yine şampiyonluğunu ilan edebilir. Bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasında, sarı lacivertli takımın puan kaybı yaşaması ve gelecek hafta oynanacak karşılaşmalarda da olası puan kayıplarıyla bordo mavililer, Süper Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan edecek.
PUAN FARKININ 15 OLMASI GEREKİYOR
Trabzonspor sahasında oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçından galibiyetle ayrılması durumunda, 16 ve 17 Nisan´da oynanacak olan Fenerbahçe ve İttifak Holding Konyaspor karşılaşmalarının sonuçlarını bekleyecek. Süper Lig´in son 5 haftasında girilirken Karadeniz Fırtınası, İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 15´e çıkarmayı başarırsa, bitime 5 hafta kala tarihin en erken şampiyonluğunu ilan edecek. Her üç takımın da puan kaybı yaşamaması durumunda ise Trabzonspor´un şampiyonluk ilanı bir sonraki hafta oynanacak olan Adana Demirspor karşılaşmasına kalacak.  DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-04-10 12:04:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mesleki eğitim merkezleri öğrencilerin istihdama katılmasını sağlıyor Ücret ve sigorta devlet tarafından karşılanıyor Trabzon’daki rakamları Milletvekili Ayvazoğlu paylaştı
YEREL HABERLER Mesleki eğitim merkezleri öğrencilerin istihdama ...
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır´ın acı günü
YEREL HABERLER Trabzonsporlu Uğurcan Çakır´ın acı günü
Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği
YEREL HABERLER Trabzonspor'a taraftarından coşkulu moral desteği
Destici: Bu millet saf değil, gerçeği görüyor
YEREL HABERLER Destici: Bu millet saf değil, gerçeği görüyor
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "HDP kapatılmalıdır" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Partisi'nin ilçe kongrelerine katılmak için Trabzon'a geldi
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "HDP ...
Aynı sofrayı paylaşıyor, birlikte oruç açıyor
YEREL HABERLER Aynı sofrayı paylaşıyor, birlikte oruç açıyor
Sera Gölü, “Çamur Göl” oldu
YEREL HABERLER Sera Gölü, “Çamur Göl” oldu
Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Gaziantep'e hareket etti
Trabzonspor, Gaziantep'e gitti
YEREL HABERLER Trabzonspor, Gaziantep'e gitti
1461 Trabzon, teknik direktör Mehmet Ak ile sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER 1461 Trabzon, teknik direktör Mehmet Ak ile sözleşme ...
Metin Lokumcu davasına devam edildi
YEREL HABERLER Metin Lokumcu davasına devam edildi
Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını ...
Tamamlandığında Türkiye’nin en maliyetli şehir içi yolları arasında yerini alacak Trabzon'daki Kanuni Bulvarı'nda viyadüklerin tabyaları yerleştirme işlemleri titizlikle sürüyor
YEREL HABERLER Tamamlandığında Türkiye’nin en maliyetli şehir içi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.