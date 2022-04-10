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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğu Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesinin yapımında sona yaklaşılıyor

İHA

Doğu Karadeniz’in en büyük cami ve külliyesinin yapımında sona yaklaşılıyor

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yapımı devam eden Doğu Karadeniz Bölgesi’nin en büyük cami ve külliyesinin inşaatının büyük bir kısmı tamamlandı. Geçen yıl kaba inşaatı tamamlanan Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi’nde taş ve kurşun imalatının da sonuna gelindi.
Yapımına 2018 yılında dönemin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu zamanında başlanılan, projesi eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’ın destekleriyle Pazarkapı mevkiinde denize hakim bir noktada sahil şeridinde hazırlanan Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi inşaatı sürüyor.

7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek
182 bin metrekare rekreasyon alanındaki 26 bin metrekarelik arsa üzerinde Trabzonlu hayırseverlerin destekleri ile yapımı devam eden Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi’nin kaba inşaatı geçtiğimiz yıl tamamlanırken, yapının tamamlanmasının ardından 7 bin 700 kişi aynı anda ibadet edebilecek. 15 bin 442 metrekare toplam inşaatı alanı ve 8 bin 831 metrekare bodrum kat alanı ile tamamlandığında 14 derslikli eğitim merkezi, 15 atölye, bin kişilik konferans ve toplantı salonu, aşevi, bay/bayan abdesthane, gasilhane ve kapalı otoparkın bulunacağı camide 6 bin 255 m2 ibadet alanları bulunacak. 2 bin 800 metrekare harim alanı, bin 140 metrekare revak alanı, bin 200 metrekare avlu alanı ve bin 115 metrekare mahfil katında oluşan cami ve külliyenin geleneksel Türkİslam mimari tarzı ile günümüz çizgilerini bütünleştirerek döneminin ve şehrin sembol eserlerinden biri olması amaçlanıyor.

24 pencereden ışık alacak
Ana kubbesi 42 metre yüksekliğinde ve 22 metre çapında olacak, 77 metre yüksekliğinde 4 minaresinde 12 şerefe bulunacak caminin içi 24 pencereden ışık alacak. Ses akustiği de dikkate alınarak tasarlanan cami ve külliyesi ana kubbe, ön cephe ile mihrap cephesinde bulunan iki yarım kubbe ve güneybatı ve kuzeydoğu cephesindeki iki büyük kemerden oluşacak. Toplamda 6 bin 100 metrekare namazgah alanı içerisinde yaklaşık 7 bin 700 kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin ince inşaatına ise kısa sürede başlanılacağı belirtilirken, cami ve külliyenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.
8 bin 570 m2 külliye alanı üzerinde 5 bin 410 metrekare oturum alanına sahip camide engelli kullanıcıların ulaşımı için de asansör bulunacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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