Trabzonspor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına ara vermeden başladı

Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)-Spor Toto Süper Lig´de şampiyonluğu ilan etmek için gün sayan Trabzonspor, ligin 33´üncü haftasında oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Trabzonspor, Süper Lig´in 32´nci haftasında dün oynanan Gaziantep FK karşılaşmasının ardından, gelecek hafta oynanacak Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30´da yapılan antrenmanda bordo mavili oyuncular iki grup halinde çalıştı. İlk grupta yer alan oyuncular rejenerasyon çalışması gerçekleştirirken diğer oyuncular dinamik ısınma, pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı. 5´e 2 çalışmasıyla devam eden idman turnuvayla sona erdi.
UĞURCAN, DORUKHAN VE HÜSEYİN İZİNLİ
Bordo mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır, dedesi Hacı Hüseyin Çakır´ın vefatı nedeniyle Abdullah Avcı´dan izin alarak idmana katılmadı. Oyunculardan Dorukhan Toköz ile Hüseyin Türkmen de bugünü izinli olarak geçirdi. Trabzonspor, yarın yapacağı 1 günlük iznin ardından Vavacars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına Salı günü devam edecek. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-04-10 20:59:33
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