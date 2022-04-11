Uğurcan Çakır'ın acı günü

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Trabzonspor Takım Kaptanı Uğurcan Çakır’ın dedesi Hüseyin Çakır son yolculuğuna uğurlandı.

A Milli Takım ve Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın dedesi Hüseyin Çakır, son yolculuğuna uğurlandı. İskenderpaşa Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Çakır'ın cenazesi Trabzon'un Yomra İlçesi Ocak Köyü’nde toprağa verildi.

Hüseyin Çakır’ın cenazesine Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, Uğurcan Çakır'ın takım arkadaşları Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Dorukhan Toköz'ün yanı sıra, siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

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