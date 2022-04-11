Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının biletleri satışta

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Spor Toto Süper Lig´in 33´üncü haftasında sahasında Vavacars Fatih Karagümrük´ü konuk etmeye hazırlanan Trabzonspor, karşılaşmanın biletlerini satışa çıkardı.Süper Lig´in 33´üncü haftasında 72 puanla şampiyonluğa ilerleyen Trabzonspor, 15 Nisan Cuma günü Vavacars Fatih Karagümrük´ü ağırlayacak. Şampiyonluğa giden yolda kritik öneme sahip müsabakanın biletleri bugün saat 15.00´te satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan 38 bin 742 biletin yaklaşık yüzde 83´lük kısmı 5 dakika içerisinde tükendi.15 Nisan Cuma günü saat 20.30´da Medical Park Stadyumu´nda oynanacak Trabzonspor-Vavacars Fatih Karagümrük maçının bilet fiyatları şu şekilde:VIP Platinum: 2.000 TLVIP Gold: 1.500 TLVIP Silver: 1.000 TLBatı: 400 TLDoğu: 350 TLFırtına: 200 TLKale Arkası: 150 TLVIP Platinum: 3.250 TLVIP Gold: 2.500 TLVIP Silver: 1.750 TLBatı: 750 TLDoğu: 650 TLFırtına: 450 TLKale Arkası: 350 TLDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-04-11 15:42:26



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