Trabzonspor evinde rakiplerine geçit vermiyor

Trabzonspor, evinde oynadığı maçlarda rakiplerine geçit vermiyor. Bordomavililer bu sezon sahasında yenilmeyen tek takım olma unvanını elinde bulundururken, 22 maçtır ise evinde yenilmedi.

Spor Toto Süper Lig'de, 72 puanla liderlik koltuğunda oturan bordomavililer, şampiyonluk için gün sayıyor. Geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta Aytemiz Alanyaspor'a 31 kaybettiği maçtan itibaren sahasında oynadığı 22 maçta rakiplerine boyun eğmedi.



Bu sezon sahasında rakiplerine geçit vermedi

Trabzonspor, 20212022 sezonunda sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine geçit vermedi. Bordomavililer bu sezon evinde oynadığı 16 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi bu sezon evinde yenilmeyen tek takım olma unvanını elinde bulundururken, Fatih Karagümrük, Antalyaspor ve Altay maçlarını kayıpsız geçmesi halinde evinde sezonu yenilgisiz kapatmış olacak.



Evinde son İstanbul takımını ağırlayacak

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Bu sezon evinde son kez bir İstanbul takımıyla karşılaşacak olan bordomavililer bu sezon İstanbul takımlarına geçit vermedi. Karadeniz ekibi, iç sahada ve dış sahada İstanbul takımlarıyla bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada, 6 galibiyet, 4 beraberlik alarak hanesine 22 puan yazdırdı.

Trabzonspor, evinde İstanbul takımlarına karşı bu sezon yaptığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Bordomavililer evinde Galatasaray ile 22 berabere kalırken, Fenerbahçe'yi ise 31 mağlup etti. Başakşehir ile 00, Beşiktaş ile de 11 berabere kalan Trabzonspor, Kasımpaşa'yı 10 mağlup etmişti.

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