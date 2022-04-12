Trabzonspor 1 günlük iznin ardından topbaşı yaptı



Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 33´üncü haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 1 günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30´da idman yapan bordo mavililer, ısınma koşusu ve teknik ısınma hareketlerinin ardından 5´e 2 çalışmaları yaptı. Dar alan oyunları ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

UĞURCAN´A TAKIM ARKADAŞLARINDAN DESTEK

Önceki gün dedesi vefat eden ve 2 gündür izinli olan Uğurcan Çakır, bugünkü idmana katıldı. Takım arkadaşları, kaleci Uğurcan´a moral desteği verdi. Bordo mavili takımda sakatlığı süren Trondsen dışında tüm oyuncular idmanda yer aldı.

Bordo-mavili ekip, 15 Nisan Cuma günü oynayacağı Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-04-12 22:44:57



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