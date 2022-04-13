Skuterin çocuğa çarptığı kaza kamerada

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da 2 gencin bindiği elektrikli skuter, annesinin elini bırakarak koşan çocuğa çarptı. Çarpışmayla çocuk ve gençler savrulurken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, iki gün önce akşam saatlerinde, kentin işlek sokağı olan trafiğe kapalı Uzunsokak´ta meydana geldi. Elektrikli skuter süren 2 genç, alışveriş sırasında annesinin elini bırakıp, koşarak önlerine çıkan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk ve gençler savruldu. Yaralanmanın olmadığı kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, çocuğa çarpan skuterdeki 2 arkadaşın uçarak yola savrulduğu, çevredekilerin yardıma koştuğu, korku yaşayan annenin de çocuğuna sarıldığı görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN

2022-04-13 11:06:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.