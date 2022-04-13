Skuterin çocuğa çarptığı kaza kamerada

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA)TRABZON´da 2 gencin bindiği elektrikli skuter, annesinin elini bırakarak koşan çocuğa çarptı. Çarpışmayla çocuk ve gençler savrulurken, kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, iki gün önce akşam saatlerinde, kentin işlek sokağı olan trafiğe kapalı Uzunsokak´ta meydana geldi. Elektrikli skuter süren 2 genç, alışveriş sırasında annesinin elini bırakıp, koşarak önlerine çıkan çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk ve gençler savruldu. Yaralanmanın olmadığı kaza anı da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, çocuğa çarpan skuterdeki 2 arkadaşın uçarak yola savrulduğu, çevredekilerin yardıma koştuğu, korku yaşayan annenin de çocuğuna sarıldığı görülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2022-04-13 11:06:17
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.