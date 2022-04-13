Trabzonspor 400 gündür evinde yenilmiyor

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Spor Toto Süper Lig´in 33´üncü haftasında şampiyonluğa koşar adım ilerleyen Trabzonspor, 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu´nda evinde namağlup tek takım unvanını koruyor. Süper Lig'in lideri 400 gündür evinde kaybetmiyor.Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık sezonunda teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde rekorlar kırarak şampiyonluğa doğru ilerliyor. Lig´in 33´üncü haftasında en yakın rakibi Fenerbahçe´ye 13 puan fark atan Trabzonspor ligin 9´uncu haftasından bu yana liderliğini koruyor. Bordo mavililer, geçtiğimiz sezonun 29´uncu haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde maç kaybetmedi. Akyazı´daki yenilmezlik serisini 22 maça çıkaran Bordo mavililer, 400 gündür evinde mağlubiyet yüzü görmedi. 2021-22 Ahmet Çalık Sezonu´nda sahasında yenilmeyen tek takım unvanını taşıyan Trabzonspor´un yenilmezlik süresi 1 yılı geçti.22 MAÇTIR EVİNDE NAMAĞLUPTrabzonspor, geçtiğimiz sezonun 29´uncu haftasında 3-1 mağlup olduğu Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından bu yana evinde 22 kez maça çıkarken, bu karşılaşmalardan 15 galibiyet ve 7 beraberlikle ayrıldı. Ligin bitimine 5 hafta kala evindeki yenilmezlik serisini sürdürerek şampiyon olmak isteyen bordo mavililer, Akyazı´daki son 3 maçını Vavacars Fatih Karagümrük, 35´inci haftada Fraport TAV Antalyaspor ve 37´nci haftada Altay ile yapacak. Karadeniz ekibi, evinde karşılaşacağı son 3 müsabakadan da yenilgi almaması halinde sezonu sahasında yenilmeyen tek takım olarak tamamlayacak. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-04-13 11:45:01
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