Trabzon Havalimanı’nda kedi yakalama operasyonu

Trabzon Havalimanı’nda kaybolduktan 5 gün sonra aprona kaçan kedi güvenlik kameralarına takılınca yakayı ele verdi.

Trabzon Havaalanında hareketli anlar yaşandı. 8 Nisan tarihinde kaybolan ‘Aslan’ isimli kedi güvenlik havalimanının apron kısmındaki güvenlik kameralarına takıldı. Havalimanı apronunda görülen kediyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. ‘Aslan’ isimli kediyi yakalamak için seferber olan polis ekiplerinin çalışması kısa sürede sonuçlandı. Yakalandıktan sonra polis noktasına getirilen kedi süt ile beslendi. Havalimanı apronunu bir süre karıştıran kedi daha sonra sahibine teslim edildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri o anları gülümseten ifadeler ile paylaştı. Havalimanı’nda büyük operasyon başlığıyla paylaşılan görüntüler için, “Bizi minik bedenine rağmen çok zorladın. Ama sonunda enseledik seni. Kaçak kedi ‘Aslan’. Bizden kaçamayacağını öğrendin. Havalimanında kaybolan can dostumuz ‘Aslan' kediyi çok başarılı bir operasyonla yakaladık. Sahibine teslim ettik” ifadelerine yer verildi.

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