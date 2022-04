Trabzonlu genç mühendisler LED dönüşümünü dünyaya anlatacak

Trabzonlu ElektrikElektronik Mühendisleri Emre Yılmaz ve Nuri Yunus Kocadağ'ın sokak aydınlatmalarında LED dönüşümü üzerine yaptığı çalışma, Avrupalılar'ın ilgisini çekti. Yılmaz ve Kocadağ, yaptıkları çalışmayı 2022 Eylül 2022 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti'nin başkenti ve en büyük şehri Prag'da düzenlenen Lux Europa 2022 Uluslararası Aydınlatma Konferansı'nda sunmaya hazırlanıyor.

Enerji verimliliğinde ciddi bir potansiyele sahip sokak aydınlatmalarıyla ilgili 2018 yılında yeni bir süreç başlatılmıştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nda yakın gelecekte Türkiye'deki 2 milyondan fazla sokak aydınlatmasının, enerji tasarruflu LED sokak lambalarıyla değiştirileceği belirtilmişti.

Gazi Üniversitesi'nde Doktora öğrencisi olan Emre Yılmaz ve Bingöl Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışan Nuri Yunus Kocadağ, ülkemizde yapılması planlanan sokak aydınlatması dönüşümünün 5 yıllık fayda maliyet analizini gerçekleştirdi. En güncel LED aydınlatma teknolojilerinin geleneksel aydınlatmalarla karşılaştırıldığı çalışmada; 5 yıl içerisinde sağlanacak faydanın, yatırım maliyetinden daha büyük olduğu gösterildi. Sokak aydınlatmalarında LED dönüşümünün enerji tüketimi, lamba bedeli ve onarım maliyeti gibi alanlarda sağladığı faydayla kârlı bir yatırım olduğu sonucuna varıldı.

Çalışma Türkiye'de yeterince ses getirmese de Avrupalıların ilgisini çekti. Emre Yılmaz ve Nuri Yunus Kocadağ, Lux Europa 2022 program komitesi tarafından Çek Cumhuriyeti'ne davet edildi. Genç mühendisler, 2022 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek etkinliğe katılmak için hazırlık yapıyor.

"An Engineering Economy Study on CostBenefit Analysis of Street Lighting Transformation" başlıklı çalışmaya öncülük eden Emre Yılmaz yaptığı açıklamada "Aydınlatma teknolojileri geliştikçe daha verimli aydınlatma armatürleri ortaya çıkıyor. Ülkemizde uzun yıllardır kullanılan sokak aydınlatmalarının LED aydınlatma armatürleriyle dönüşümü planlanıyor. LED teknolojisi her geçen gün ucuzlasa da milyonlarca sokak lambasının LED dönüşümü için hala büyük bir harcama yapmak gerekiyor. Yatırımın bu derece büyük olması, karar vericilerin LED sokak aydınlatmalarına mesafeli kalmasına neden oluyordu. Mühendislik ekonomisi yaklaşımının kullanıldığı çalışmamızda sokak aydınlatmalarında LED dönüşümünün faydalı bir yatırım olduğunu, kendini 5 yıldan daha kısa süre içerisinde amorti edeceğini gösterdik" dedi.

