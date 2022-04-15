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Maganda kurşununa kurban giden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı’nın acılı ailesi böyle seslendi Baba Mustafa Atıcı: “Lütfen havaya silah sıkmayın silahla kutlama olmaz; Sizin sıktığınız bir mermi bizim gibi ailelerin ömür boyu acısı oluyor” “Silaha sarılarak sevinç olmaz, silahla mutluluk olmaz; Lütfen mutluluğa kurşun sıkmayın”

İHA

Maganda kurşununa kurban giden 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı’nın acılı ailesi böyle seslendi Baba Mustafa Atıcı: “Lütfen havaya silah sıkmayın silahla kutlama olmaz; Sizin sıktığınız bir mermi bizim gibi ailelerin ömür boyu acısı oluyor” “Silaha sarılarak sevinç olmaz, silahla mutluluk olmaz; Lütfen mutluluğa kurşun sıkmayın”

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 12 Ağustos 2021 tarihinde nereden atıldığı belli olmayan maganda kurşunu 15 yaşındaki Emir Yuşa Atıcı'yı hayattan kopartırken, acılı baba Mustafa Atıcı her durumda silah atmayı gelenek haline getirenlere seslenerek "Lütfen havaya silah sıkmayın, silahla kutlama olmaz. Sizin sıktığınız bir mermi bizim gibi ailelerin ömür boyu acısı oluyor” dedi.
Oğlunun katilinin en kısa zamanda yakalanacağını ve hak ettiği cezayı alacağını umut ettiklerini belirten acılı baba, Trabzon Valisi başta olmak üzere bütün kurumların kendilerine destek çıktığını ifade ederek bu hususta ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.
İstanbul'da yaşayan Emir Yuşa Atıcı (15), dedesini ziyaret etmek için Ortahisar ilçesi Yeşilbük mahallesindeki dedesinin evinin önünde arkadaşları ile otururken, bir anda aniden yere düşünce arkadaşları başından kan geldiğini fark etti. Hemen ailesine haber verilmesinin ardından olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan Emir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acil Serviste ve Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde Emir'in maganda kurşununun hedefi olduğu belirlendi. Nerden atıldığı belli olmayan yorgun merminin Emir’in sağ kulağının arkasından giriş yaparak omuriliğine saplandığı tespit edildi.
Trabzon Valiliği önünde bugün bir açıklama yapan aile yaşanan süreçte yanlarında olanlara teşekkür ederken acılı baba Mustafa Atıcı, Trabzonspor'un şampiyonluğunun gündemde olduğu bu günlerde silah atarak kutlama yapılmaması çağrısında bulundu.
Oğlunu nereden geldiği belli olmayan bir mermi yüzünden kaybettiklerini belirten acılı baba, “15 yaşındaki evladımız Emir Yuşa Atıcı’yı nereden geldiği belli olmayan katil bir mermi yüzünden kaybettik. Bu süreçten bu olaydan sonra silah olayına karşı bir mücadele başlattık. Sayın valimiz İl Jandarma Alay Komutanlığımız, Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzonspor kulübü, Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Dekanlığı olmak üzere bir çok kurum arkamızda oldular, destek verdiler. Dün de güzel bir kampanya başlattılar. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum çok sağ olsunlar. İnşallah en kısa zamanda oğlumuzun faili katili yakalanacak hak ettiği cezayı alacak diye umuyoruz. Jandarma bu hususta elinden gelen bütün çabayı sarf ediyor Allah hepsinden razı olsun. Gerekeni yapmaya çalışıyorlar inşallah bu süreci en kısa sürede atlatıp, havaya silah sıkılması olayının sona ermesi umduğumuz noktaya inşallah en kısa zamanda ulaşmaya çalışacağız. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum, sağ olsunlar” dedi.

“Lütfen mutluluğa kurşun sıkmayın”
Havaya sıkılan bir merminin ailelerin ömür boyu acısı olacağını belirten baba Atıcı, bugün Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumunda oynanacak olan TrabzonsporFatih Karagümrük maçı sonrası galibiyet halinde silah atma ihtimaline dikkat çekti. Atıcı “Kulübümüzün büyük bir maçı var. Fatih Karagümrük ile oynayacakları belki de şampiyonluğunu ilan edecekleri büyük bir maçımız var bu akşam. Bu Trabzon’a özgü bir şey değil bütün Türkiye’nin sorunu. Bunu sadece Trabzon’la sınırlamak yanlış olur. Biz sadece bu ateşi buradan yaktım ve bütün Türkiye’ye yaymak amacındayız. Bugün taraftarımızdan ricamız galibiyet halinde kesinlikle maçı kazanacağımıza inanıyoruz, galibiyetten sonra lütfen havaya silah sıkmayın. Silahla kutlama olmaz. Sizin sıktığınız bir mermi bizim gibi ailelerin ömür boyu acısı oluyor lütfen bunu yapmayın. Sizden ricam galibiyetten sonra mutluluğunuzu yanınızdaki insanlara sarılarak kutlayın. Sevincinizi yanınızdaki insanlara sarılarak kutlayın. Silaha sarılarak sarılarak sevinç olmaz, silahla mutluluk olmaz. Lütfen mutluluğa kurşun sıkmayın” diye konuştu.
Acılı anne Asiye Atıcı, silah sıkma işinin son bulmasını isteyerek “Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten o sene bu sene olsun silah işi son bulsun başka bir şey demiyorum” derken, Emir Yuşa’nın ablası Sanem Atıcı da “Bu süreçte yanımızda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Annemin de söylediği gibi o sene bu sene olsun silah işi son bulsun. Masum çocuklar insanlar ölmesin” şeklinde konuştu.
Dede Enver Hamarat ise muhtarlara çok iş düştüğünü hatırlatarak “Bu olay oluyor, mermi atılıyor, orda jandarma aranıyor ve jandarma muhtarı arıyor 'Burada böyle bir şey oldu mu?' diye muhtarda bunu ört bas etmeye çalışıyor. Burada muhtarlarımıza çok iş düşüyor. Kesinlikle bazı şeyleri muhtarlar biliyor bana öyle geliyor ben öyle düşünüyorum. Buna daha eğilmesi lazım. Jandarma o şikayet edilen kişi ile irtibat kursa daha güzel olur. Bizim arazimiz sırt üzeri aşağıdan yukarı atılan mermiler oraya toplanıyor. Onun için biz şikâyetçiyiz o hususta” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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