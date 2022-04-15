Trabzonspor - Vavacars Fatih Karagümrük: 1-1

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) STAT: Medical Park
HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Murat Tuğberk Curbay
TRABZONSPOR: Uğurcan, Hüseyin (Dk. 3 Yusuf, Dk. 46 Abdülkadir), Denswil, Peres, Hugo, Dorukhan, Bakasetas, Hamsik (Dk. 84 Koita), Visca, Cornelius (Dk. 46 Nwakaeme), Djaniny (Dk. 90 Kouassi)
VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Biglia, Ahmed Musa (Dk. 72 Toure), Levent (Dk. 73 Samed), Bistrovic, Luckassen, Pesic, Burak, Caner, Karamoh (Dk. 60 Borini)
GOLLER: Dk. 57 Hugo (Trabzonspor) Dk. 48 Biglia (VavaCars Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Yusuf (Trabzonspor) Pesic, Biraschi, Luckassen (VavaCars Fatih Karagümrük)Spor Toto Süper Lig'in 33´üncü haftasında Trabzonspor evinde Vavacars Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Misafir ekip ilk yarının uzatma dakikalarında Biglia´nın serbest vuruştan attığı golle öne geçti. Trabzonsporlu Hugo 57´nci dakikadaki golüyle skoru dengeledi. 4 dakika uzatma verilen karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
17´nci dakikada Karagümrük ceza sahasında sağ kanatta topla buluşan Visca, Hamsik´e pasını çıkardı. Slovak oyuncunun kalenin sağına doğru gönderdiği topu kaleci Viviano çıkardı.
33´üncü dakikada sağ kanattaki Visca´nın ceza sahasına gönderdiği pasta Bakasetas topu kontrol edemedi. Seken topta Hamsik´in şutunda meşin yuvarlak sağ üstten dışarı çıktı.
42´nci dakikada Trabzonspor´un köşe vuruşunda kale önüne düşen topu savunma dışarı çıkarmaya çalıştı. Ceza sahası içerisinde topu yakalayan Visca´nın şutunda top üstten dışarı çıktı.
45+2´nci dakikada ceza sahası çizgisinde Yusuf ile Karagümrüklü Levent´in girdiği mücadelede Levent yerde kaldı. Penaltı noktasını gösteren hakem, ardından VAR uyarısı sonrası penaltıyı iptal ederek serbest vuruş verdi.
45+4'üncü dakikada Trabzonspor ceza sahası önünde Biglia´nın kullandığı serbest vuruşta top sol üst köşeden filelerle buluştu: 0-1.
İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
55´inci dakikada soldan Nwakaeme´nin ortaladığı topa, kale çizgisi önünde boşta olan Peres´in vuruşu üstten dışarı çıktı.
57´nci dakikada Hamsik´in uzaktan ceza sahasına gönderdiği topla sağda buluşan Djaniny, topu ceza sahası içindeki Hugo´ya gönderdi. Kaleye yakın çizgideki Hugo´nun yerden vuruşuyla top filelerle buluştu: 1-1.
66´ncı dakikada Karagümrük´ün köşe vuruşunda Trabzonspor savunması topu ceza sahası dışına gönderdi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Caner´in uzaktan şutu sağdan dışarı çıktı.
68´inci dakikada ani atağa kalkan Karagümrük´te sağ kanattaki boşluktan ilerleyen Levent´in şutunda top yandan dışarı çıktı.
75´inci dakikada Trabzonspor atağında Bakasetas´ın sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içinde Hugo´nun şutu üst direğe çarparak geri döndü.
90+3´üncü dakikada Karagümrük´ün kullandığı köşe vuruşunda kale direği önüne gelen topa havalanan Burak´ın kafa vuruşunda top sağ direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içindeki Biglia´nın vuruşunda top soldan kale dışına çıktı.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-04-15 22:47:23
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