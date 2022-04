Üniversite yıllarında başladığı ticareti, Trendyol sayesinde büyüterek dünyaya açıldı

Üniversite yıllarında sosyal medya üzerinden kıyafet satışına başlayan Trabzonlu Şüheda İbrahimağaoğlu, artık Trendyol sayesinde daha büyük kitlelere ulaşabiliyor. Serüvenine küçük bir odada başladığı belirten Şüheda büyük bir mağaza açarak kadın istihdamına destek vermeyi hedefliyor.

Şüşü Collection marka kurucusu Trabzonlu Şüheda İbrahimağaoğlu, kısıtlı bir bütçe ile evinin bir odasında birkaç ürünle başladığı ticaret hayatına şimdilerde Trendyol ile devam ediyor. Şüheda, ürünlerini sadece yurt içine değil, yurt dışına da sattığını belirterek hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadığını söylüyor.

Kadın girişimci olarak kendi ayaklarının üzerine durmayı çok sevdiğini belirten İbrahimağaoğlu, ”Aynı zamanda hem anneyim, hem eşim, hem de kadın girişimci olarak kendi ayaklarının üzerinde duran bir kadınım. Bir kadın olarak her zaman kendi ayaklarımın üzerinde durmayı benimsemişimdir. Benim serüvenim aslında üniversite yıllarına kadar dayanıyor. İlk girişimim üniversite öğrenciyken, Instagram’da küçük bir butik sayfası açarak gerçekleşmişti. Bir iki ürünle başladığım yolculukta önce Türkiye geneline sonra da yurtdışına açılarak satışlarımı gerçekleştirdim. Bu yolculuğa eğitimim sebebiyle ara vermiştim. Trendyol ile tanışmam ise evlendikten sonra oldu. Reklamlarda kadın girişimcilere destek sağladıklarını gördüm. Eşimle birlikte neden olmasın diye düşündük. Aslında Instagram’da tekrar aktifleşmeye başlayacaktım ancak bir devamlılık sağlayabilmek için hazır kitle hazır müşteriye ihtiyacım vardı. Bunu da bana en iyi Trendyol sağlayacaktı. Bu şekilde işe atılım sürecimiz oldu. İlk başlarda çok kısıtlı bir bütçe ile evimin odasının çok küçük bir bölümünde birkaç ürünle başladım. Şu an boş bir odaya bile sığmayacak kadar ürün çeşitliliği oldu. Mağaza hazırlığı sürecindeyiz ve inşallah bir buçuk ay sonra da mağazamızı açacağız. Bunların hepsinin arka planında büyük bir emek var ve gerçekten bize verdiği emek, sağladığı imkanlar çok çok önemli” dedi.



“Bu kadar büyüyebileceğimi tahmin etmiyordum”

İşinde bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini kaydeden İbrahimağaoğlu ”Bir yerlere gelebileceğimi düşünüyordum ama bu kadar hızlı büyüyebileceğimi çok tahmin edemiyordum. Her şeyden önemlisi hedefimiz olan müşteri memnuniyeti bizleri çok çok iyi bir yerlere getirdi. Bizim önceliğimiz hiçbir zaman sadece satış yapmak olmadı. Her zaman kaliteli ürünü müşteriye sunabilmek için çalıştık. Bir müşteri bizden iki, üç, dördüncüyü sipariş verince evet biz bu işi gerçekten başarabiliyoruz diye düşündük. Bu işe başlarken insanlar çok büyük paralara ihtiyaçları olduğunu ve yapamayacaklarını düşünüyorlar. Kesinlikle öyle olmadığını, bizim de çok düşük bir bütçeyle başladığımızı söyleyebilirim. Zamanla o bütçe katlanıyor. O yüzden bu işi yapmak isteyenlere tavsiyem bütçeleri ve imkanları kısıtlı da olsa yapsınlar. Her zaman bir hedefe ulaştıklarında kendilerine daha büyük hedefler koyup ilerlesinler. Ben bu işe küçük bebeğimle yardımcım olmadan başladım ve bu şekilde ilerledim. Yeri geldi gece uyanıp müşterilerimin sorularına cevap verdim, yeri geldi bebeğim uyurken kargoları hazırladım. Bu iş gerçekten emeksiz olmuyor yeter ki isteyen herkes hedeflerinin arkasında, hayallerinin peşlerine olsun. Ben mağaza açma hedefime ulaştım. Artık daha büyük hedefim var. Daha merkezi konumda daha büyük mağaza açıp daha fazla kadına istihdam sağlamak öncelikli hedefim.” diye konuştu.



“Instagram’da gerçekten bir yerlere ulaşmanın çok zor olduğunu gördüm”

Instagram’da bir yerlere ulaşmanın kolay olmadığını tecrübe eden İbrahimağaoğlu, ”Hazır giyim sektörü ve bugünkü konuma baktığımızda Instagram’da gerçekten bir yerlere ulaşmanın çok zor olduğunu gördüm. Trendyol bu anlamda gerçekten çok büyük imkânlar sağladı bana. Gece, gündüz mağazamız açık. Ben sadece gelen siparişleri takip edip stoklara bakıp yeni ürünleri müşterilerime sunuyorum. Trendyol bu anlamda bu noktaya gelebilmemiz için gerçekten çok büyük fayda sağladı bizlere” şeklinde konuştu.



“Hedefimiz Trabzon’daki satıcı ailemizi daha da büyütmek”

Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ise hedeflerinin Trabzon’daki satıcı ailesini daha da büyütmek olduğunu söyledi. Çetin, “Trabzon'da Belediye Başkanımızla, Valimizle, Odalar Birliği Başkanımızla, Sanayi Odası Başkanı ve Kadın Girişimciler Derneği Başkanıyla temaslarımız oldu. Trabzon’a büyük bir yatırımımız var. Karadeniz’in en büyük ayrıştırma merkezini buraya kuruyoruz. İnşallah Haziran ayında da açılışını yapmak için güzel Trabzon’umuza yeniden geleceğiz. Trabzon’da bugün itibariyle 1500 civarında satıcımız var. Hedefimiz Trabzon’daki satıcı ailemizi daha da büyütmek. Şu an itibariyle zaten her ay 75 100 civarı yeni KOBİ ve esnafımız da bize dahil oluyor. Bizim büyümemiz Türkiye’deki 81 ildeki ticaret hacminin büyümesi ile orantılı gidiyor. Burada amacımız tüm Türkiye’deki eticareti artırmak. Bu yüzden Trabzon da bizim için önemli merkez konumunda yer alıyor. İnşallah bundan sonra Trabzon’a daha sık geleceğiz, herkes Trabzon ekonomisine yatırımlarımızı daha çok görecek” ifadelerini kullandı.

