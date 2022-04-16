Fındıkta küllenme ile mücadele zamanı geldi

Fındık bahçelerinde yoğun zararlara neden olan küllenme hastalığı ile mücadele kapsamında Nisan ayının 2. haftasından itibaren ilaçlama yapılması gerektiği belirtildi.

İl Tarım Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Külleme Hastalığının etmeni kışı hastalıklı bitki artıklarında geçirir. Erken dönemde yaprak ve yeni oluşan çotanakları enfekte eder, rüzgarla yayılır. Fındıkta Külleme Hastalığı ilkbaharda gelişme sezonunun erken döneminde yapraklar, genç sürgünler ve çotanaklar üzerinde belirtiler oluşturur. Bulaşık olan yapraklarda zamanla lekeler kahverengileşir, yapraklar matlaşmaya başlar ve ilerleyen dönemde de kuruma, kıvrılma ve vaktinden önce döküm meydana gelir. Genç sürgünlerde ve çotanaklarda zuruf yüzeyinde ilk önce un serpilmiş gibi bir görüntü, ilerleyen dönemde renkte matlaşma, kahverengileşme ve özellikle erken dönemde hastalığa yakalananlarda kurumalar görülür. Bu şekilde hastalık fındıkta hem verim hem de kalite kayıplarına neden olur. Kültürel Mücadele de; enfeksiyon kaynaklarının azaltılması için yere dökülen yapraklar ile hastalıklı bitki artıklarının toplanması, bulaşık dip sürgünlerinin kesilmesi ve imha edilmesi, iyi bir hava sirkülasyonu ve yeterli ışıklanma sağlamak için budama ve yabancı ot mücadelesinin yapılması gerekmektedir. Hastalığın mücadelesinde kültürel önlemler yanında kimyasal mücadele de gerekli olmaktadır" denildi.

Kimyasal mücadeleye başlamadan önce çevredeki arıcılara haber verilmesi gerektiği de vurgulanan açıklamada "Birinci ilaçlama hastalığın bir yıl önce görüldüğü bahçelerde mutlaka çotanak bağlama dönemi olan Nisan ayı ikinci haftasından itibaren tavsiye edilen uygun bitki koruma ürünleri ile koruyucu ilaçlama yapılır. Hastalık belirtileri görülmeye devam ettiğinde tavsiye edilen tedavi edici bitki koruma ürünü ile ikinci ve diğer ilaçlamalar yapılır. İlaçlı mücadelenin hasattan 1 ay öncesine kadar tamamlanması gerekmektedir. İlaçlama yapılırken ilacın dozuna, karıştırılmasına ve ilaçlamada kullanılacak aletin kalibrasyonuna dikkat edilmedir. İlaçlama yapılırken ağaçlar dipten başlanarak yıkama şeklinde ilaç atılmalıdır. Bölgemizde fındıkta önemli zarara neden olan bu hastalığa karşı mutlaka mücadele yapılmadır" uyarılarında bulunuldu.

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