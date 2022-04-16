Trabzonspor'dan Hüseyin Türkmen açıklaması

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Selay SAYKAL/TRABZON(DHA)Trabzonspor, dün oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Hüseyin Türkmen'in sağ rektus femoris kasında ikinci derece kas yaralanması tespit edildiğini açıkladı.Trabzonspor'da dün akşam oynanan Vavacars Fatih Karagümrük maçının ilk dakikalarında sakatlanan Hüseyin Türkmen oyuna devam edememişti. Bordo-mavili ekipten, 24 yaşındaki savunmacının sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik tarafından yapılan açıklamada, "Dün oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında sağ üst adalesinden sakatlanan Hüseyin Türkmen´in bugün çekilen MR´ında sağ rektus femoris kasında ikinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2022-04-16 17:04:41



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