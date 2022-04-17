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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Ekim yetim çocuklarla buluştu

İHA

Başkan Ekim yetim çocuklarla buluştu

Akçaabat Belediyesi Dünya Yetimler Günü münasebetiyle iftar programı düzenlendi.
Her yıl Ramazan Ayı’nın 15. Gününde düzenlenen Dünya Yetimler Günü iftar programına; Akçaabat Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Ergüden, İlçe Jandarma Komutanı Barış Kesici, Trabzon İl Müftüsü Osman Aydın, Akçaabat Müftüsü Alaettin Kırbıyık, gönüllüler, hayırseverler ve Akçaabat’ta bulunan yetim ve öksüzler aileleriyle birlikte katıldılar.
"Yetim Gülerse Dünya Şenlenir"
Yetim ve öksüz yavrularımızla aynı sofrada oruç açmaktan duyduğu hoşnutluğu dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Sizlerle birlikte oruç açmak benim için çok kıymetli. Hepiniz iftar soframıza hoş geldiniz safalar getirdiniz. Bizler, çocuklara değer veren hele hele sizin gibi yavrularımıza farklı değer veren, yetime sahip çıkan bir inancın mensuplarıyız. Bizler yetim bir peygamberin ümmetiyiz. Sizlerin yüzlerindeki tebessümün dünyayı güzelleştireceğine inanıyoruz. Sevgili dostlarım bir yetimi sevindirip, yüzünü güldürene ne mutlu! Peygamber Efendimiz (s.a.v) bir hadisinde şöyle buyuruyor. Yetimin başını Allah rızası için okşayanla cennette komşu olacağız. İşte biz de dinimizin ve insanlığın gereği bu vazifemizi yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Devletimizin ve milletimizin şefkat ve merhamet eli daima siz değerli kardeşlerimin üzerinde olacaktır. Bizler sizin arkanızda, sırtınızı güvenle yaslayabileceğiniz dağ gibiyiz. Kapımız da gönlümüz de daima sizlere açıktır. Tabi ki sizlerin anne babalarınızın yerlerini dolduramayız ama onların hissiyatını bir nebzecik sizlere hissettirebilmek için ben daima yanınızdayım. Bir Belediye başkanı olarak yanınızdayım. Bir abi olarak ya da bir amcanız olarak her daim yanınızdayım. Kapımız da gönlümüz de daime sizelere açıktır" dedi.
"Darüşşafaka Eğitim Kurumu’nun Sınav Başvuruları Devam Ediyor"
Dünya Yetimler Günü iftar programına katılan yetim çocuklarla tek tek ilgilenen Belediye Başkanı Ekim konuşmasında çok önemli bir konuya da değindi. Başkan Ekim, “Biliyorsunuz günümüzde her bireyin fırsat eşitliğinden yaralanması için devletimizin birçok çalışması mevcuttur. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği için devletimizin Darüşşafaka eğitim kurumları mevcuttur. Sizlere bilgi aktarabilmek adına bu konuyu biraz araştırdım. Bilenleriniz vardır mutlaka ama bilemeyenler için söylüyorum. Darüşşafaka eğitim kurumlarında ilkokul 4. Sınıfa gelen yetim veya öksüz yavrularımız sınava girerek burada belli bir puan aldıktan sonra okuma hakkına sahip oluyor. Yatılı bir okul. Tüm eğitim konaklama ve yeme içme masrafları devlet tarafından karşılanıyor. Çok da kaliteli ve güzel eğitim imkânına sahip bir kurum. İlkokul 4.sınıftan lise sona kadar yani üniversite sınavına kadar burada okuma imkânı buluyor sınavda başarılı olan yavrularımız. Sınav başvuruları 23 Mayıs’ta sona eriyor. 29 Mayıs’ta da sınav yapılacak. Sınava Trabzon ilinde de gidilebiliyor. Bu fırsatı değerlendirmenizi çok isterim” diye konuştu.
"Sizlere Bir Telefon Kadar Yakınım"
Belediye Başkanı Ekim, “Sizlere bir telefon kadar yakınım. Her zaman beni ziyaret edebilirsiniz. Her derdinizi benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere destek olmaya hazırım. Çocuklarımızın gözlerinden öpüyorum, siz değerli ailelerine da saygılar sunuyorum” şeklinde konuştu.
Program boyunca Akçaabat Türk Halk Müziği Koro Şefi Muharrem Gaydan ve orkestrası tasavvufi eserler ve ilahiler seslendirdi. Bu eserlere muhteşem bir semazen gösterisi eşlik etti. Dünya Yetimler Günü İftar Programı, protokol üyelerinin yetim çocuklara bayramlık çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.

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