Bakan Muş Trabzon'da ziyaretlerde bulundu



Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)TİCARET Bakanı Mehmet Muş, memleketi Trabzon'da ziyaretlerde bulunundu.

Artvin programı sonrası geldiği Trabzon'da geceyi geçiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Muş, Ustaoğlu ile makamında bir süre görüştü.Valilik ziyaretinin ardından Bakan Muş, yürüyerek Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni giredek Başkan Murat Zorluoğlu ile bir araya geldi. Bakan Muş, daha sonra partisinin il başkanlığını da ziyaret edip, il yönetimi toplantısına katıldı.

Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü de ziyaret eden Bakan Muş, daha sonra Trabzon Ticaret Sanayi Odası'nda (TTSO) iş ve ekonomi toplantısına katıldı.

Basın kapalı gerçekleştirilen program ve ziyaretlerde Bakan Muş'a, AK Parti Trabzon milletvekilleri Muhammet Balta, Adnan Günnar, Bahar Ayvazoğlu ve Salih Cora, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile partililer eşlik etti. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2022-04-17 18:40:56



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