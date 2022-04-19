Gazeteci çocuk ve eşleri basın tribününde

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TSYD Trabzon Şubesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde basın tribününü gazetecilerin eşleri ve çocuklarına açtı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Trabzonspor Kulübü'nden alınan izin sonrasında toplam 70 çocuk ve kadın basın tribününde Trabzonspor ile Kayserispor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk karşılaşmasını izledi.

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