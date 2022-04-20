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Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından

DHA

Trabzonspor-Yukatel Kayserispor maçının ardından


Selay SAYKAL / TRABZON,(DHA)- Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor sahasında Yukatel Kayserispor´u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Oyun olarak rakiplerine göre çok üstün oynadıklarını ifade eden Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Kayserispor ile bu sene üçüncü karşılaşmamız. Son oynadığımız buradaki maç üzerinden hazırlandık. Bir geçiş takımı ve kenar orta yapabilen bir takım. Kupada özellikle Beşiktaş ve Fenerbahçe´yi eleyerek buraya gelmiş bir takım. 180 dakikalık bir sahnenin 90 dakikasını 1-0 avantajla bitirdik. Beni mutlu eden, 41´ inci resmi müsabakamızı oynadık. Bu zamana kadar oyun anlamında çok sallanan, inişleri çıkışları olmayan, dengesi olan bir takımız. Geçen hafta Karagümrük lig maçı, bugün oynadığımız Kayserispor maçı, oyunu tamamen forse eden ve topa sahip olup bu oyuna sadakat gösteren oyuncu grubuma teşekkür ediyorum. Her türlü oyunu denediler. Merkezden hücum denediler, kanatlardan ve kenar ortayı denediler. Özellikle bu geçiş takımına karşı hem hücum yaparken, topa sahip olurken geçiş de vermedi gibi. Duran topta kenar ortadan tehlike yaratmaya çalıştılar. Oyun olarak çok üstün oynadık" dedi.
"MART AYINDA ŞAMPİYON OLMADIK DİYE ÜZÜLMESİNLER"
Takımlarını yalnız yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür eden Avcı, "Taraftara da bu oyuna sadık kaldıkları için, sadakat gösterdikleri ve verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Hem savunmada hem hücumda bize destek oldular. Sene başından itibaren bize inanılmaz destek veriyorlar. Mart ayında şampiyon olamadık diye üzülmesinler. İki kulvarda da hedefe Trabzonspor emin adımlarla gidiyor. Son 2 buçuk aydır sakatlıklarla ilgili çok sirkülasyon yaşadık. Şimdi kadro derinliğimiz daha fazla oluştu. Oyunda hemen hamlelerimizi yapabiliyoruz ve kalitesi daha yüksek bir takım olma yolunda önemli adımlar attık. Bugün itibariyle bunun bir ayağı bitti. İyi bir takıma karşı kazandık ama daha rövanşı var. Onlara da başarılar diliyoruz. Yarın antrenman yapıp, ertesi gün dinlenip hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz" diye konuştu.  
HİKMET KARAMAN: FİNALE KALMAK İSTİYORUZ
Kayseri'de oynanacak rövanş karşılaşmasını kazanabileceklerini dile getiren Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Maçın 90 dakikalık bölümünü 1-0 mağlup bitirdik ama ikinci bir 90 dakika daha var. Onu da kendi sahamızda, şehrimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız. Bu maçı alabiliriz. Rakibimizle 3 tane maç oynadık. Bu maçlarda analizler yaptık, rakibin oyununu, topu kaptırdığımızda yapmamız gerekenleri gördük. Bütün bunları bir araya getirip kendimizi geliştireceğiz. Mutlak surette finale kalmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Abdullah Avcı'nın açıklamaları
Hikmet Karaman'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-04-19 23:58:53

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