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Andreas Cornelius: Şampiyonluk avucumuzun içinde

DHA

Andreas Cornelius: Şampiyonluk avucumuzun içinde


Selay SAYKAL Selçuk BAŞAR / TRABZON, (DHA) Trabzonsporlu Andreas Cornelius, "Şampiyonluk avucumuzun içinde diyebilirim. Tek yapmamız gereken uzanıp onu almak" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Andreas Cornelius´un 86´ncı dakikada kaydettiği golle Yukatel Kayserispor´u 1-0 mağlup etti. Trabzonspor´a galibiyeti getiren golü atan Andreas Cornelius karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Karşılaşmayı değerlendiren Cornelius, "Hocamız performansımızdan dolayı memnundu. Planlarımıza ve düzenimize sadık kaldık. Hem top bizdeyken hem de değilken sonuçtan endişe etmeden oynadık. Sonunda da iyi sonuç aldık" ifadelerini kullandı.
"STRES YAPMADIK"
Yukatel Kayserispor karşısında golü geç bulmaları sorusunu yanıtlayan Cornelius, "Kompakt defanslara karşı yapmamız gereken şey sakin kalmak. İstediğimiz zaman gol gelmemiş olsa bile yine de sükunetimizi koruyarak plana sadık kalmamız, stres yapmamamız gerekiyor. Bugün de bunu yaptık. Stres yapmadık, sükunetimizi koruduk ve kompakt savunma yapan bir rakibe karşı planımızı uygulamaya çalıştık" diye konuştu.
"UYUM SAĞLAYABİLDİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Takımla birlikte kendi performansını değerlendirmesi istenen oyuncu, "Kendi performansımızdan memnunum. Takımın geri kalanındaki kaliteye ayak uydurduğum için de memnunum. Çünkü iyi ve kaliteli oyunculara sahip olan bir takımız ve ben de bu kaliteye ayak uydurabiliyorum. Bu iyi takım arkadaşlarıyla oynamak gerçekten benim için çok büyük zevk. Ayrıca iyi bir mantalitemiz var ve genel itibariyle buna uyum sağlayabildiğim için çok mutluyum. Ben fiziksel oynayabilen biriyim. Bundan faydalanabiliyor olmamız çok güzel. Çünkü bazen kısa paslarla oynamanın zor olduğu durumlarda uzun pasa dönerek taktiksel değişiklik yapabiliyoruz. Burada bize ikisini karıştırabilmemiz, taktiksel çeşitlilik yaratabilmemiz açısından avantaj sağlıyor" dedi.
"HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ"
Şampiyonluğa çok yakın olduklarını söyleyen Cornelius, "Şampiyonluk avucumuzun içinde diyebilirim. Tek yapmamız gereken uzanıp onu almak. Eğer kalan maçlarda gereken ve sahip olduğumuz performansı devam ettirebilir, koruyabilir ve ihtiyacımız olan puanları alabilirsek hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.  
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Andreas Cornelius´un açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR
2022-04-20 01:01:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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