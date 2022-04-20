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Manolis Siopis: Oynadığım her maçta kalbimi veriyorum

DHA

Manolis Siopis: Oynadığım her maçta kalbimi veriyorum


Fatih TURAN Aleyna KESKİN / TRABZON, (DHA) Trabzonsporlu Manolis Siopis, "Ben oynadığım her maçta, yaptığım her işi kalbimi vererek, her şeyimi vererek yapmaya çalışıyorum" dedi. 
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, rakibi Yukatel Kayserispor´u 1-0 mağlup etti. Bordo mavili takımda Manolis Siopis karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yukatel Kayserispor karşısında alınan galibiyetten memnun olduklarını belirten Siopis, "Özellikle hem ilk yarı hem de ikinci yarıda birçok pozisyon bulduk. Bizim adımıza güzel bir maç oldu o açıdan. Rakibimize de çok fazla şans vermediğimizi düşünüyoruz. Bizim açımızdan psikolojik bir galibiyetti bugün. Bu galibiyeti de lige taşıyacağız" ifadelerini kullandı.
"BEN ONLARI DAHA ÇOK SEVİYORUM"
Maçlardaki yüksek performansı hakkında ise tecrübeli oyuncu, "Ben oynadığım her maçta, yaptığım her işi kalbimi vererek, her şeyimi vererek yapmaya çalışıyorum. Taraftarlarla aramızdaki bağ gerçekten çok güzel. Onların beni çok sevdiğini biliyorum ama inanın ben onları beni sevdiklerinden daha çok seviyorum" diye konuştu.
"TEK HEDEFİMİZ 3 PUANLA DÖNMEK"
Ligin 34´üncü haftasında oynanacak Adana Demirspor maçını değerlendiren Siopis, "Hafta sonundaki maçta bizim hedefimiz, oraya gidip 3 puanla geriye dönmek. Tek hedefimiz, kafamızdaki tek şey bu" dedi.
Açıklamalarına Türkçe kapanış yapması istenen Siopis "Seni seviyorum, iyi akşamlar" diyerek sözlerini noktaladı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Manolis Siopis'in açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Fatih TURAN-Aleyna KESKİN-
2022-04-20 01:09:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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