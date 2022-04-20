Üzerine pat pat devrilen 3 yaşındaki Yiğit öldü



Selçuk BAŞARAleyna KESKİN/ TRABZON, (DHA)TRABZON´da, pat pat olarak bilinen tarım aracının üzerine devrilmesiyle ağır yaralanan Yiğit Bayrak (3), hastanede kurtarılamadı.

Tonya ilçesine bağlı Sayraç Mahallesi´nde dün akşam meydana gelen olayda, evlerinin alt katındaki garaja giren Yiğit Bayrak´ın üzerine, bakımı yapılmak için askıya alınan tarım aracı pat pat devrildi. Yiğit´ten bir süre haber alamayan ve aramaya başlayan Muhammet ve Elif çifti, oğullarını garajda aracın altında buldu. Çiftin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptığı ağır yaralı Yiğit'i Tonya Devlet Hastanesi´ne kaldırdı. Minik Yiğit, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Yiğit Bayrak'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Tonya Aleyna KESKİN-Selçuk BAŞAR

2022-04-20 12:29:40



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