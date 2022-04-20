Trabzonspor´da Adana Demirspor mesaisi başladı

Selay SAYKAL / TRABZON, (DHA) Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaştığı Yukatel Kayserispor karşılaşmasını geride bırakan Trabzonspor, yüzünü yeniden lige çevirdi. Şampiyonluk için 4 puana ihtiyacı olan bordo mavililer, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.30´da Adana Demirspor maçı hazırlıklarına başlayan bordo-mavili oyuncular, iki grup halinde çalıştı. İlk grupta yer alan oyuncular, rejenerasyon çalışması yaparken diğer oyuncular koordinasyon, pas ve 5´e 2 çalışması yaptı. Rondo ve dayanıklılık çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile tamamlandı.
HAMSİK´İN ÇOCUKLARI İDMANDA
Yukatel Kayserispor maçında kadroda olmayan Djaniny, maçta sakatlanan Nwakaeme, tedavisi süren Hüseyin Türkmen ile Trondsen bugünkü antrenmanda yer almadı. Trabzonspor´un Slovak yıldızı Marek Hamsik, kendisi gibi futbolla ilgilenen çocukları Lucas ve Christian´ı idmana getirdi. Babalarna eşlik eden çocuklar, idmandan sonra şut çalışması yaptı.
Trabzonspor, yarın yapacağı 1 günlük iznin ardından Cuma günü yapılacak idmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL
2022-04-20 21:56:30
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